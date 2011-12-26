مسیح مهاجری از هیئت امنای روزنامه خراسان کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت امنای جدید روزنامه خراسان با چهار تغییر نسبت به دوره قبل معرفی شدند.

بر اساس این گزارش حجت‌الاسلام سیدعباس صالحی، حجت الاسلام مرویان، محسن بنی‌هاشم، امیر خوراکیان و محمد سعید احدیان برای یک دوره پنج ساله به عنوان اعضای جدید هیئت امنای این روزنامه معرفی شدند.

همچنین با پایان دوره مسئولیت هیئت امنای قبلی، حجت‌الاسلام مسیح مهاجری، حجت الاسلام غزالی و محمد حسین مهدوی عادلی از این پس در این موسسه عضو هیئت امنا به شمار نمی‌روند.

همچنین مرحوم علی اکبر رزمی نیز از دیگر اعضای هیئت امنای این روزنامه بود که پس از فوت وی در مرداد ماه سال 1387 تاکنون جانشینی نداشته است.

اعضای هیئت امنای روزنامه خراسان برای دوره پنج‌ساله انتخاب شده‌اند.

روزنامه خراسان دارای ۶۰ سال سابقه حضور در عرصه مطبوعات کشور است و از سال 1380 تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری قرار دارد.