کاهش چشمگیری بیسوادی دراستان فارس

به گزارش خبرنگار مهر،اسفندیار شریف زاده ظهر دوشنبه به مناسبت تاسیس نهضت سواد آموزی در جمع خبرنگاران بیان کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده در استان فارس در حال حاضر میانگین باسوادی در استان فارس در جمعیت سنی 50 سال به پایین 98 درصد گزارش شده است.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار بانک اطلاعات سواد آموزی در استان فارس 42 هزار نفر بیسواد هستندکه این تنها یک درصد از جمعیت کل استان را شامل می شود.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ادامه داد: بیشترین آمار بیسوادی در استان مربوط به شیراز است و کمترین آمار بیسوادی در شهرستانهای قیر و کارزین،اقلید و آباده مشاهده شده است.

شریف زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: جامعه ایران اسلامی است و بر اساس قوانین اسلام بیسوادی برابر با جهل به شمار می آید بنابراین از آغاز انقلاب تاکنون سعی بر ریشه کن کردن بیسوادی بوده که تاسیس نهضت سواد آموزی در سال 57 از نمود های آن به شمار می آید.

وی بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود در سال 1356 در استان فارس از جمعیت یک میلیون و 700 هزار نفری در میان مردان 47 درصد باسواد و در بین زنان 52 درصد باسواد بوده اند و میانگین باسوادی در استان 51 درصد بوده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس افزود: در حال حاضر با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی در کشور بالغ بر 45 درصد رشد باسوادی را شاهد بوده ایم.

شریف زاده گفت: روند آموزش سواد آموزی در کشور دو دوره است که شامل دوره سواد آموزی و انتقال است که در دوره سواد آموزی تا حد سوم ابتدایی به سواد آموزان آموزش داده میشود و در دوره انتقال نیز بر اساس توان آنها در واقع یک دوره جهش به شمار می آید.

وی اظهار کرد: در سال جاری دو هزار و 100 نفر از آموزش یاران داریم که در حدود 730 نفر از آنان در تحت عنوان حق و تدریس به استخدام آموزش و پرورش در آمدند و در نوبت استخدام هستند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان فارس بیان کرد: در حال حاضر 250 نفر از سواد آموزان شناسایی شده اند که دارای مدارک دانشگاهی هستند و حتی برخی از آنها نیزموفق به کسب مدال های افتخار شدند.

شریف زاده گفت: بر اساس برنامه ریزیهای موجود تا پایان سال 1392 در استان هیچ بیسوادی وجود نخواهد داشت.