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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۳

احمدی شهرکی در جمع خبرنگاران:

جلسه معتمدین شهرستان تهران برگزار می‌شود

جلسه معتمدین شهرستان تهران برگزار می‌شود

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران و معاون سیاسی - انتظامی فرماندار تهران اعلام کرد: جلسه معتمدین شهرستان تهران عصر امروز در فرمانداری تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید احمدی شهرکی رئیس ستاد انتخابات تهران و معاون سیاسی-انتظامی فرماندار تهران امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری تهران در خصوص حضور سلایق مختلف در انتخابات مجلس نهم افزود: فرمانداری تهران فقط وظیفه ثبت نام داوطلبان انتخابات را بر عهده دارد و هیچ کاری بر عقبه سیاسی آنها ندارد.

این مقام مسئول در فرماندای تهران در ادامه از برگزاری جلسه معتمدین شهرستان تهران در عصر امروز خبر داد و گفت: این جلسه ساعت 18 در فرمانداری تهران برگزار می شود.

شهرکی همچنین در خصوص فعالیت هیئت اجرایی انتخابات افزود: این هیئت نیز پس از ثبت نام داوطلبان از دستگاه های 4 گانه استعلام می گیرد و درباره تایید یا رد صلاحیت نامزدها اعلام نظر می کند. همچنین اگر داوطلبانی که به رای هیئت اجرایی اعتراضی داشته باشند می توانند اعتراض خود را پیگیری کنند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران در ادامه این گفتگو اعلام کرد اگر استقبال داوطلبان برای ثبت نام در فرمانداری تهران زیاد باشد ما این آمادگی را داریم تا سایت ثبت نام از داوطلبان را در مکان دیگر فرمانداری راه اندازی کنیم تا بتوانیم جوابگوی داوطلبان انتخابات مجلس نهم باشیم.

کد مطلب 1493979

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