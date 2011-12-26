گلزارهای نیمه تمام یزد تا پایان 92 تکمیل می شود/ قطعه صالحین در جوار شهدای گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فرهنگ دوست ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: در سفر دوم و سوم هیئت دولت به استان یزد پنج میلیارد تومان برای بنیاد شهید به منظور ساماندهی گلزار شهدا مصوب شد که نیمی از این رقم تعهد استان و نیم دیگر تعهد ملی است.

وی افزود: کل این تعهدات اجرایی شده و تلاش می کنیم تا پایان سال 92 همه گلزارهای شهدای نیمه کاره استان ساماندهی شود.

فرهنگ دوست بیان داشت: اکنون بیش از 50 طرح در استان یزد در زمینه کف ‌سازی اجرا شده اما در بحث کف ‌سازی که مهمترین بخش ساماندهی گلزار شهدا بوده است، تنها 20 درصد موفق به انجام کار شده‌ ایم.

وی افزود: اما در بخش گنبد، کاشی و نماسازی گلزارهای شهدا، رشد 80 درصدی داشته‌ ایم.

بودجه مورد نیاز برای ساماندهی گلزار شهدا در یزد 20 برابر سایر استانهاست

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد ادامه داد: یزد با اقدامات نماسازی که انجام داده است، 20 برابر بیش از سایر استان‌ ها نیاز به بودجه دارد زیرا اکنون هزینه برخی گلزارهای تک‌ شهیده به 50 میلیون تومان نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه در استان یزد قدم‌ های بسیار خوبی برای ساماندهی گلزار شهدا برداشته شده است، افزود: اکنون در کشور دارای رتبه ششم در این زمینه هستیم.

فرهنگ‌ دوست عنوان کرد: در حال حاضر 378 گلزار شهید در استان یزد داریم که سه هزار و 739 شهید دوران دفاع مقدس در آنها مدفون هستند.

تاکنون سه میلیارد تومان برای ساماندهی گلزار شهدای یزد هزینه شده است

وی ادامه داد: مزار 126 شهید گمنام نیز در استان یزد است و 13 قبر شهید نیز آماده شده جنازه‌های آنها هنوز به استان نیامده است و به تازگی یکی از آنها به نام شهید گلبخشی به استان آمد و در این مزارها به خاک سپرده شد.

فرهنگ‌دوست عنوان کرد: در مجموع تاکنون 90 گلزار شهدا در استان یزد با هزینه‌ای بالغ بر سه میلیارد تومان اعتبار ساماندهی شده است.

قطعه صالحین در کنار مزار شهدای گمنام ایجاد می شود

وی یادآور شد: علاوه بر این تعداد گلزار شهدا، 828 مزار شهید نیز ساماندهی شده است.

وی یادآور شد: برای 197 گلزار نیز هنوز هیچ اقدامی صورت نوگرفته است.

فرهنگ دوست همچنین از ایجاد قطعه صالحین در گلزارهای شهدای استان یزد خبر داد و افزود: در کنار گلزار شهدای گمنام، قطعه صالحین برای والدین شهدا، جانبازان و آزادگان ایجاد می شود.

وی بیان داشت: تاکنون نیز 400 قبر در این قطعه احداث شده است.