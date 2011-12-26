رسانه های مازندران فرصتها و چالشهای انتخابات مجلس را اطلاع رسانی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استانداری افزود: رسانه های استان باید راههای مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رای را شناسایی و احصا کنند.

وی اظهار داشت: رسانه های برتر در پوشش به موقع و اثرگذار اخبار انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تجلیل می شوند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر مردمسالاری دینی است، تصریح کرد: شاکله مردم سالاری دینی، دموکراسی دینی بوده و مردم سالاری دینی ریشه در شریعت و آموزه های اسلامی دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه مردمسالاری دینی به مفهوم حضور حداکثری دین در عرصه مناسبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و حضور حداقلی دموکراسی در نظام اسلامی است، یادآور شد: مردم به عنوان پایه ها و اساس حکومت در نظام مردمسالاری دینی ایفای نقش می کنند.

وی با اعلام اینکه مردمسالاری دینی دموکراسی صالحان است، اظهار داشت: این نظام مبتنی بر اسلام دینی به دنبال تعیین افراد شایسته برای نظام اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه مردم سالاری دینی به آموزه ها و اصول لیبرالیسم پایبند نیست، تاکید کرد: یکی از شروط تحقق مردم سالاری دینی، حضور مردم در کارزاری به نام انتخابات است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در 30سال اخیر به طور میانگین سالانه یک انتخابات را تجربه کرده است، گفت: دشمنان و فتنه جویان همواره می خواهند اعتماد ملی، مشروعیت و کارآمدی نظام را زیر سئوال ببرند.

وی با اشاره به اینکه در مجلس نهم باید به دنبال فرصتها و چالشهای انتخابات بود، اظهار داشت: وظیفه رسانه ها در شناسایی این نقاط ضعف و قوت بسیار مهم و اساسی است.

دوازدهم اسفندماه 90، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.