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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

ابراهیمی خواستار شد:

رسانه های مازندران فرصتها و چالشهای انتخابات مجلس را اطلاع رسانی کنند

رسانه های مازندران فرصتها و چالشهای انتخابات مجلس را اطلاع رسانی کنند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از رسانه ها خواست تا فرصتها و چالشهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را اطلاع رسانی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر دوشنبه در نشست خبری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استانداری افزود: رسانه های استان باید راههای مشارکت حداکثری مردم در پای صندوقهای رای را شناسایی و احصا کنند.

وی اظهار داشت: رسانه های برتر در پوشش به موقع و اثرگذار اخبار انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تجلیل می شوند.
 
رئیس ستاد انتخابات مازندران با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر مردمسالاری دینی است، تصریح کرد: شاکله مردم سالاری دینی، دموکراسی دینی بوده و مردم سالاری دینی ریشه در شریعت و آموزه های اسلامی دارد.
 
ابراهیمی با بیان اینکه مردمسالاری دینی به مفهوم حضور حداکثری دین در عرصه مناسبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی و حضور حداقلی دموکراسی در نظام اسلامی است، یادآور شد: مردم به عنوان پایه ها و اساس حکومت در نظام مردمسالاری دینی ایفای نقش می کنند.
 
وی با اعلام اینکه مردمسالاری دینی دموکراسی صالحان است، اظهار داشت: این نظام مبتنی بر اسلام دینی به دنبال تعیین افراد شایسته برای نظام اسلامی است.
 
وی با اشاره به اینکه مردم سالاری دینی به آموزه ها و اصول لیبرالیسم پایبند نیست، تاکید کرد: یکی از شروط تحقق مردم سالاری دینی، حضور مردم در کارزاری به نام انتخابات است.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در 30سال اخیر به طور میانگین سالانه یک انتخابات را تجربه کرده است، گفت: دشمنان و فتنه جویان همواره می خواهند اعتماد ملی، مشروعیت و کارآمدی نظام را زیر سئوال ببرند.
 
وی با اشاره به اینکه در مجلس نهم باید به دنبال فرصتها و چالشهای انتخابات بود، اظهار داشت: وظیفه رسانه ها در شناسایی این نقاط ضعف و قوت بسیار مهم و اساسی است.
 
دوازدهم اسفندماه 90، نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
کد مطلب 1493983

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