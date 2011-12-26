درخواست مداخله جویانه آمریکا از مقامات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جوزف بایدن" طی تماس تلفنی با نوری المالکی و جلال طالبانی گفت: رهبران سیاسی عراق باید با گفتگو بن بست سیاسی موجود در کشور را که با پناهنده شدن طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به کردستان بوجود آمده، پایان دهند.

طارق الهاشمی به صدور اوامری در زمینه عملیات های تروریستی و ترور شخصیت‌های سیاسی متهم است. وی پس از این اتهام به کردستان عراق پناهنده شد و تحت حمایت جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق است و درخواستها برای استرداد وی برای محاکمه به نتیجه ای منجر نشده است.

بایدن در این تماس از مقامات عراق خواست تا دیدگاههای خود را در خصوص جو سیاسی حاکم در کشور تغییر داده و بار دیگر حمایت خود از تلاش های موجود برای برقراری گفتگو بین رهبران سیاسی عراق اعلام کنند.

در این گفتگو وی همچنین به بازماندگان کشته های اخیر در بمب گذاریهای بغداد تسلیت گفت.