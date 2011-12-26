20 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال کشورمان به شرح زیر است:

علیرضا صمیمی، مجتبی نصیرنیا، سپهر محمدی، کاظم صادقی، وحید شمسایی، محمد کشاورز، مهدی جاوید، حسین طیبی، قدرت بهادری، مجید لطیفی، سعید تقی‌زاده، حمید احمدی، علی کیایی، محمد طاهری، علی اصغر حسن‌زاده، جواد اصغری مقدم، بابک سهرابی، مصطفی طیبی، مجید تیکدری نژاد و بهروز جعفری

تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتسال کشورمان برای رویارویی با کرواسی از 10 دیماه آغاز می‌شود تا اینکه شاگردان علی صانعی در هفته آخر این ماه برای دیدار با حریف اروپایی خود به زاگرب کرواسی می‌روند.

تیم ملی فوتسال کرواسی ماه گذشته برای رویارویی با تیم ملی فوتسال کشورمان به ایران آمده بود که در نخستن بازی به نتیجه تساوی 4 بر 4 دست یافت و در دومین بازی نیز با نتیجه 5 بر یک تن به شکست داد. هر دو دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتسال ایران و کرواسی در شهر یزد برگزار شد.