تعویض 18 میلیون کارت پایان خدمت و معافیت طی دو سال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حمید صدرالسادات عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند اظهار داشت: ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان و ساماندهی خدمات غیرحضوری در دو بخش اصلاح فرایند ها و استفاده از فناوریها در دستور کار قرار دارد. ضمن اینکه از هشت سال گذشته که این سازمان مجهز به سیستم جامع شده است برخی از خدمات همانند صدور برگ معافیت تحصیلی، کارت پایان خدمت، برگ آماده خدمت، بهینه سازی توزیع مشمولان، ایجاد زیرساخت های ارتباطی با سایر دستگاههای نیروهای مسلح ، امکان تعجیل و تمدید زمان اعزام و سامانه مدیریت مراجعات مردمی هوشمند سازی شد. از سوی دیگر راه اندازی سامانه پیامک و بروز رسانی سایت باعث شد تا مراجعات روزانه از چهار هزار نفر به هزار نفر کاهش یابد.

وی در مورد طرح تعویض کارت های قدیمی نیز گفت: با مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح صدور کارت پایان خدمت به صورت متمرکز در سازمان وظیفه عمومی انجام شده و تمامی کارت ها به صورت هوشمند از ابتدای سال گذشته صادر شد.

همچنین تاکنون 500 هزار کارت معافیت هوشمند برای مشمولان صادر شده است. صدور کارت هوشمند باعث شده است که تعداد افراد مورد نظر در دوره ضرورت و احتیاط ساماندهی شود و میزان جعل کارت نیز به صفر برسد. امیدوارم ظرف مدت دو سال بتوانیم 18 میلیون کارت قدیمی را تعویض کنیم.

رئیس سازمان وظیفه عمومی از ابطال کارتهای جعلی خبر داد و افزود: افراد برای تعویض کارت قدیمی با مراجعه به پلیس 10+ مدارک لازم را تهیه و در سامانه ثبت می کنند پس از بررسی این سازمان اگر کارت دارای اصالت باشد کارت هوشمند برای این افراد صادر می شود و کارت های جعلی نیز ابطال و با دارندگان آنها برخورد می شود.