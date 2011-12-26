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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

اسماعیلی در پاسخ به مهر:

قاتل زندانبان دستگیر شد/ بازجویی از متهمان ادامه دارد

قاتل زندانبان دستگیر شد/ بازجویی از متهمان ادامه دارد

رئیس سازمان زندانهای کشور از دستگیری تمامی متهمان حمله به خودرو حمل زندانی خبر داد و گفت: متهم اصلی اعتراف کرده و بازجویی از سایر متهمان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی عصر دوشنبه  در حاشیه نخستین همایش آمار جنایی در پاسخ به این پرسش که آیا متهمان حمله به خودرو حامل زندانی در کرج دستگیر شده اند گفت: تمامی متهمان دستگیر شده اند. این افراد از اقوام و آشنایان یکی از زندانیان حامل مواد مخدر بودند که قصد داشتند وی را در مسیر اعزام از زندان به دادگاه فراری دهند.

وی افزود: بازجویی و تحقیق از متهمان ادامه دارد و متهم اصلی اعتراف کرده است.

اسماعیلی گفت: متهم اصلی پرونده با اسلحه اقدام به قتل یکی از ماموران سازمان زندانها کرده است که پس از دستگیری ماموران موفق شدند اسلحه های متهمان را در یکی از باغ های ملارد که مخفی کرده بود پیدا کنند.

کد مطلب 1493989

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