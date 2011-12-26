مسئولان باید تلاش کنند تا از مباحث زیربنایی آموزش و پرورش فاصله نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین باقرنژاد بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ری افزود: مجموعه مدیران باید برای رسیدن به یک هدف مشترک کار کنند و آن پیشرفت نظام فرهنگی و اجتماعی و در سطح کلان پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: امیداست مسئولان بتوانند دین خود را به شهرری ادا کنند که این امر تنها با همکاری و مساعدت مدیران و مردم تحقق خواهد یافت.

نماینده عالی دولت در شهرستان ری ضمن تأکید بر تکلیف دولت و دستگاههای دولتی در راستای دستور مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جهاد اقتصادی، اضافه کرد: تا پایان سال زمان اندکی باقی مانده که باید تمام تلاش را برای موفقیت در این مسیر انجام داد.

وی یادآور شد: توجه به برنامه های عمرانی و زیربنایی از اولویتهای فرمانداری شهرستان ری است.

هیچ ارگانی حق قطع کردن انشعاب واحدهای آموزشی را ندارد

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان ری افزود: ابلاغیه ای از طریق فرمانداری تنظیم و ارسال شده که هیچ ارگانی حق قطع کردن آب و برق و گاز هیچ واحد آموزشی را ندارد.

وی عنوان کرد: اجرای نظام 3-3-6 در مدارس و مشکلات پیش رو با اشاره به مشکلات ساخت و ساز و فرصت اندکی که باقی است، پیشنهاد می شود بخشی از مجموعه های دولتی به صورت اجاره ای فعال شود تا با برنامه ریزی بتوان نسبت به رفع مشکلات اقدام کرد.

باقرنژاد ادامه داد: اگر پیشنهاد مناسبی مبنی بر تسریع در اجرایی شدن طرحهای هوشمندسازی مدارس و نظام 3-3-6 باشد، فرمانداری ضمن حمایت از آن با صدور مصوبه و مجوز نسبت به آن اقدام خواهد کرد.

دبیر شورای آموزش و پروش شهرستان ری نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از فعالیتهای این شورا و مصوبات قبلی و با اشاره به رونمایی از ثبت ملی آموزش و پرورش گفت: در این سند اهداف خوبی دیده شده و نکته مهم در این سند بحث نظام آموزشی 3-3-6 است که برای اجرا شدن آن در شهرستان نیازمند راهنمایی و همکاری همه مدیران و کارشناسان هستیم.

داود عمو حیدری افزود: تلاش معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 20 به منظور پیگیری واریز پنج درصد عوارض شهرداری به حساب شهرستانهای استان تهران، گامی مثبت برای ارائه بهتر خدمات آموزشی به دانش آموزان است.