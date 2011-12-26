دستور احمدی نژاد به بهمنی: بازار ارز را فورا سامان دهید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت بعدازظهر امروز دوشنبه در سومین همایش صادرات غیر نفتی در نمایشگاه بین المللی تهران این خبر را اعلام کرد.

وی گفت: دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دستور داده است تا هر چه سریعتر بازار ارز را در چارچوب مدیریت گذشته سروسامان دهد.

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت هم چند روز قبل از دستور رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی برای بازبینی سیاستهای ارزی خبر داده بود.

به گزارش مهر، افزایش تصاعدی قیمت دلار در حالی دوباره آغاز شده که بانک مرکزی هنوز برنامه‌های آتی خود را برای کنترل قیمت اعلام نکرده است. قیمت دلار امروز 45 تومان بالا رفت و دوباره به مرز 1510 تومان رسید، در حالی که روز گذشته قیمت دلار که ناگهان با افزایش 40 تومانی مواجه شده بود، حدود 1465 تومان بود.

توافق جدید برای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به تولیدکنندگان

در همین حال، غضنفری در بخش دیگری از اظهارات امروز خود در این همایش گفت: در بازسازی واحدهای کوچک در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 2 هزار واحد ثبت نام کرده اند که از این رقم، هزار واحد به بانکها معرفی شدند، این در حالی است که بخشنامه اعتباری بانک سپه به شعب خود برای بازسازی کوچک ابلاغ و عقد قرارداد به متقاضیان آغاز شده است.

وی افزود: بر این اساس، 400 میلیارد تومان برای اختصاص به واحدهای تولیدی کوچک در بازسازی خود مورد توافق قرار گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ثبت نام 400 متقاضی در بازسازی های بزرگ، تصریح کرد: در این راستا بانک صنعت و معدن با صندوق توسعه ملی برای تامین 3 میلیارد دلار اعتبار جدید تفاهم نامه امضا کرده که از این رقم، یک میلیارد دلار برای بازسازی واحدهای بزرگ اختصاص یافته و کار معرفی واحدها به بانک آغاز شده است.

غضنفری اظهارداشت: در گسترش مولدهای برق مقیاس کوچک نیز 420 بنگاه ثبت نام کرده اند که معرفی آنها به بانک آغاز شده و از این تعداد 5 واحد موفق به اتمام مراحل دریافت تسهیلات شده اند.