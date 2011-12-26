عبدالله صالح منتظر اجازه ارباب آمریکایی/ تشکیل کمیته شش نفره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، صدها افسر و سرباز ارتش یمن با تجمع در برابر ساختمان روزنامه "26 سپتامبر" خواستار کناره گیری "علی حسن الشاطر" سردبیر این روزنامه شدند.

الشاطر که مدت 36 سال این سمت را در اختیار دارد اخیر پس از پیوستن نظامیان به مخالفان عبدالله صالح خواستار قطع حقوق آنها شده بود.

از سوی دیگر منابع سیاسی آگاه یمنی گزارش دادند: "عبدالله صالح" رئیس جمهور مستعفی نشستی با رهبران حزب کنگره ملی عمومی و وزیران کابینه وفاق ملی داشته است.

منابع فوق بیان کردند: عبدالله صالح کمیته ای شش نفره برای اداره امور حزب و کشور در طی سفر درمانی اش به آمریکا تشکیل داده است.

به گفته منابع مذکور کمیته ششگانه مذکور در حقیقت شورای ریاستی غیر علنی یا ریاست سایه است و "عبد ربه منصور هادی" معاون رئیس جمهور متعهد شده است که تصمیمی بدون هماهنگی با این کمیته شش نفره اتخاذ نکند.

کمیته مذکور مرکب از "عبد ربه منصور هادی" معاون رئیس جمهور، "یحیی الراعی" رئیس مجلس نمایندگان، "عبدالرحمن عثمان" رئیس مجلس مشورتی، "احمد عبید بن دغر" وزیر ارتباطات، "سلطان البرکانی" رئیس فراکسیون پارلمانی حزب کنگره ملی و "یحیی صالح" برادر زاده عبدالله صالح است.

این منابع افزودند: عبدالله صالح اوایل ماه ژانویه آینده برای انجام معالجات پزشکی و عمل زیبایی برای رفع آثار سوختگی عازم آمریکا خواهد شد.

این در حالی است که دولت آمریکا اعلام کرده که درخواست عبدالله صالح برای ورود به آمریکا را مورد بررسی قرار خواهد داد.