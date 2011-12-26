محیط زیست پیگیر ثبت جنگل ابر/ قطع درختان باانگیزه سیاسی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص اینکه با وجود موافقت سازمان جنگلها چرا جنگل ابر به منطقه حفاظت شده محیط زیست ارتقا پیدا نمی کند گفت: پیگیری‌هایی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای ارتقای درجه حفاظتی جنگل ابر در حال انجام است در عین حال انجام این موضوع نیازمند طی تشریفات قانونی بوده و زمان‌بر است.

وی در خصوص جاده جنگل ابر افزود: گزینه‌ مورد نظر اصلاح شیب پیچ و مشخصات فنی همان جاده مالرو قدیمی است که در خصوص این پروژه در مسیر یاد شده که گزینه مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست بوده است هیچ گونه قطع درختی انجام نشده است و تنها از مسیر شاهرود، جاده‌ای کفی آغاز شده بود که سازمان حفاظت محیط زیست جلوی ادامه احداث آن را گرفت.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه رویکرد سازمان محیط زیست نسبت به قطع90 اصله درخت در این منطقه طی روز های گذشته گفت: گزینه پیشنهادی وزارت راه از نظر سازمان حفاظت محیط زیست کاملا منتفی است، اما برخی از افراد منطقه با انگیزه‌های غیر توسعه‌ای و سیاسی تعدادی از درختان این جنگل را قطع کردند که در این خصوص تخلف صورت گرفته و سازمان جنگلها نیز از متخلفان به مرجع قضایی شکایت کرده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص احداث خط لوله گاز در منطقه حفاظت شده دنا نیز گفت: کار قبلی پیمانکار در مورد احداث این پروژه متوقف شده است و اقدامات قانونی در خصوص آن صورت گرفته است.

رئیس سازمان محیط زیست در مورد ساخت جاده‌ای در منطقه بافق که طبق اظهارات فعالان محیط زیست از یک منطقه حفاظت شده عبور می‌کند عنوان کرد: در این مسیر به پیشنهاد فرماندار و مردم منطقه جاده جایگزینی را مطرح کردیم و در سفری که 20 روز پیش به یزد داشتم مذاکرات اولیه در این خصوص انجام شد اما هرگونه اقدام برای ساختن جاده جایگزین نیازمند بررسی‌های کارشناسانه در دفتر ارزیابی و سازمان‌دهی سازمان محیط زیست است و تنها پس از این مرحله می‌توان تصمیم نهایی را گرفت.

وی تصریح کرد: گزینه وزارت راه برای ساخت جاده در منطقه بافق مورد قبول سازمان محیط زیست نیست. گزینه جایگزین اگرچه مسیر طولانی‌تری را طی می‌کند اما موجب حمایت از منطقه حفاظت شده در این ناحیه می‌شود؛ اقدامات وزارت راه برای ساخت جاده‌ای که از وسط منطقه حفاظت شده عبور می‌کرد متوقف شده است و پیشنهاد ساخت جاده جایگزین را مطرح کرده‌ایم.