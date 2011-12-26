تصمیم سران سه قوه برای تشدید مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی امروز در پایان نشست سران سه قوه که در محل دفتر رئیس قوه قضائیه برگزار شد، در رابطه با موضوعات مطرح در این جلسه گفت: همواره در این جلسات مسایل داخلی و خارجی مورد بحث و تحلیل و تبادل نظر قرار می‌گیرد و در این جلسه نیز مسائل داخلی و خارجی کشورمان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

وی افزود: نفس جمع شدن روسای سه قوه و همفکری میان قوا خود مسئله مهمی بوده و در همگرایی میان قوای سه گانه کشور تاثیر بسزایی دارد.

لاریجانی در ادامه به طرح بحث خود در این جلسه پرداخت و گفت: خدمت رئیس مجلس و رئیس جمهور بحث مبارزه با مواد مخدر و تشدید آن را از سوی قوه قضائیه را طرح کردم.

وی افزود: قوه قضائیه در این مقوله مرحله جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرده و از هفته قبل نیز در جلسه مسئولان عالی قضائی تصمیم گرفته شد که برخورد با مواد مخدرروانگردان و صنعتی را تشدید کنیم.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گزارش‌هایی در این خصوص به دست ما رسید بود و سازمان ملل نیز در این زمینه نیز گزارشهایی را داده بود و بر همین مبنا در جلسه گزارش مبسوطی را ارائه کردم.

وی با اعلام این خبر که تصمیماتی در خصوص مبارزه با مواد مخدر در جلسه سران سه قوه اتخاذ گردید، گفت: از رئیس جمهور نیز درخواست کمک کردیم تا در بحث درمان معتادان و راه انداختن اردوگاه‌های درمان که در قانون سال 89 بوده و مصوبه مجمع نیز هست همکاری کنند.

لاریجانی اظهار امیدواری کرد که همه این بحث‌ها موجب بهبود اوضاع کشور در زمینه مبارزه موثر با مواد مخدر بشود.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا در زمینه بودجه قوه قضائیه نیز بحثی در جلسه سران سه قوه مطرح شد یا نه، گفت: در خصوص بودجه بحث‌های کلی صورت گرفت ولی به طور اختصاصی در زمینه بودجه قوه قضائیه بحثی مطرح نشد.