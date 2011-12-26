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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

عنایتی اعلام کرد:

نخستین شبکه اتوماسیون کشاورزی مازندران راه اندازی شد

نخستین شبکه اتوماسیون کشاورزی مازندران راه اندازی شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: نخستین شبکه اتوماسیون بخش کشاورزی مازندران در بابلسر راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عنایتی با اشاره به فعالیت جهاد کشاورزی در عرصه نرم افزاری افزود:  بابلسر به عنوان شهرستان فنی در سطح استان مطرح است.

وی ادامه داد: بابلسر نخستین پروانه استاندارد را در بخش کشاورزی و تولید محصول سالم توت فرنگی در استان از سوی موسسه استاندارد مازندران دریافت کرده است.
 
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: امسال در بخشهای مختلف کشاورزی توفیقات فراوانی در کشت اصلی  برنج و پرورش رتون در سطح شهرستان داشتیم و تولید مناسب موجب کاهش دغدغه کشاورزان و محقق شدن پیش بینیها در امر تولید برنج بوده است.
 
عنایتی افزود: در مازندران بیش از یک میلیون و432 هزار تن شلتوک و هزار تن برنج سفید تولید شده که این میزان 43 درصد برنج تولیدی کشور است.
 
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با تبیین اقلیمهای گوناگون کشور و تنوع آب و هوایی و شرایط مترتب بر کشاورزی با توجه به تداوم بارندگی در پاییز امسال، گفت: مازندران از نظر قابلیت کشت در کشور نمونه بوده زیرا پس از برداشت محصول برنج، کشاورزان به پرورش رتون و کشت سبزی و صیفی جات اشتغال دارند.
 
وی با اشاره به تلاش کشاورزان در عرصه خودکفایی، افزود: در برنامه پنج ساله پنجم تلاش می شود تا تولید محصولات زراعی به هفت میلیون تن برسد.
 
عنایتی ادامه داد: در صنعت کشاورزی حدود 540 فعالیت و39 شغل در این بخش تعریف شده که این مشاغل هنوز جایگاه مناسب خود را به دست نیاوردند.
کد مطلب 1493996

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