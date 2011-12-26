نخستین شبکه اتوماسیون کشاورزی مازندران راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عنایتی با اشاره به فعالیت جهاد کشاورزی در عرصه نرم افزاری افزود: بابلسر به عنوان شهرستان فنی در سطح استان مطرح است.

وی ادامه داد: بابلسر نخستین پروانه استاندارد را در بخش کشاورزی و تولید محصول سالم توت فرنگی در استان از سوی موسسه استاندارد مازندران دریافت کرده است.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: امسال در بخشهای مختلف کشاورزی توفیقات فراوانی در کشت اصلی برنج و پرورش رتون در سطح شهرستان داشتیم و تولید مناسب موجب کاهش دغدغه کشاورزان و محقق شدن پیش بینیها در امر تولید برنج بوده است.

عنایتی افزود: در مازندران بیش از یک میلیون و432 هزار تن شلتوک و هزار تن برنج سفید تولید شده که این میزان 43 درصد برنج تولیدی کشور است.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با تبیین اقلیمهای گوناگون کشور و تنوع آب و هوایی و شرایط مترتب بر کشاورزی با توجه به تداوم بارندگی در پاییز امسال، گفت: مازندران از نظر قابلیت کشت در کشور نمونه بوده زیرا پس از برداشت محصول برنج، کشاورزان به پرورش رتون و کشت سبزی و صیفی جات اشتغال دارند.

وی با اشاره به تلاش کشاورزان در عرصه خودکفایی، افزود: در برنامه پنج ساله پنجم تلاش می شود تا تولید محصولات زراعی به هفت میلیون تن برسد.

عنایتی ادامه داد: در صنعت کشاورزی حدود 540 فعالیت و39 شغل در این بخش تعریف شده که این مشاغل هنوز جایگاه مناسب خود را به دست نیاوردند.