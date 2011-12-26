شهرداران از توان فنی و مهندسی سازمان همیاری آذربایجان غربی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی بعد از ظهر دوشنبه در مجمع عمومی فوق العاده شورای سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی مدون و اصولی در این راستا، افزود: باید در راستای توسعه مدیریت سازمان، زمینه مشارکت بیش از پیش شهرداران در تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای سازمان همیاری فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم تدوین برنامه های راهبردی جدید برای توسعه کیفی فعالیتهای سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان غربی، بیان داشت: باید زمینه بکارگیری برنامه های راهبردی جدید سازمان همیاری شهرداریها در جهت توسعه کیفی فعالیتهای این سازمان فراهم شود.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها خطاب به شهرداران، اظهار داشت: با بررسی دقیق ابعاد مختلف این قانون و تاثیر آن بر هزینه ها باید طوری برنامه ریزی شود تا از مزایا و فرصتهای پیش آمده با اجرای این قانون بیشترین بهره را گرفت.

محمودی همچنین ضمن تشریح نقش سازمان همیاری شهرداریها در گسترش خدمات و عمران شهری، ادامه داد: اتکا به منابع محدود اعتبارات استانی در برآورده ساختن نیازهای شهر و شهروندان کافی نبوده که جذب سرمایه های بخش خصوصی، استفاده از منابع بانکی و اوراق مشارکتی از راهکارهای مطمئن و کارآمد در پیشبرد برنامه های عمران شهری است.

وی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداریها و شهرداران باید با مطالعه بسترهای جدید سرمایه گذاری، روند اجرای برنامه های توسعه ای و عمرانی را شتاب دهند، اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی، شهرداران از ورود به مسائل سیاسی و هرگونه تبلیغ کاندیداها پرهیز کرده و امکانات و توان خود را تنها در راستای خدمت رسانی به مردم بکارگیرند .

علی داداش زاده مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی نیز در این نشست ضمن ارائه گزارش از برنامه های نخستین جلسه مجمع، گفت: سازمان همیاری شهرداریها به عنوان یکی از سازمانهای تاثیر گذار در حوزه شهری با هدف خودکفایی و افزایش توان مالی و تجهیز شهرداری ها تاسیس شده و استانداردسازی خدمات، ارتقای کیفیت و پشتیبانی اجرایی از شهرداریها از مهمترین فعالیتهای این سازمان است.

ابراهیم صالح جو مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای آذربایجان غربی نیز در این مجمع با اشاره به عملکرد 30 ماه این سازمان، افزود: آذربایجان غربی پتانسیل و ظرفیت تامین نیازهای اساسی خود در زمینه تاسیسات زیربنایی عمران شهری را دارد.

در این همایش علی نیکخواه به عنوان مدیرعامل جدید سازمان همیاری شهرداریهای انتخاب و از زحمات ابراهیم صالح جو مدیرعامل سابق این سازمان تقدیر شد .