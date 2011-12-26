وحدت حوزه و دانشگاه لازمه تعالی جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی زنجان، ظهر دوشنبه همایش استادان حوزه و دانشگاه در دانشگاه زنجان با اشاره به ضرورت تعیین قلمرو، ایمان و علم افزود: در فرازی از دعاهای امام حسین(ع) به درگاه حق، فلسفه عبودیت و خلقت انسان به شناخت خداوند و رسیدن به مرحله استغنا عنوان شده است.



وی با اشاره به اینکه خداباوری یک سرمایه درونی و معنوی در انسان ایجاد می کند، افزود: با عبودیت درگاه حق تعالی از خلاء های وجودی رها شده و به آرامش درونی دست می یابیم.



امام جماعت مسجد جامع زنجان با اشاره به اینکه جستجوی آرامش و آسایش در مادیات چیزی جز خلاء در انسان ایجاد نمی کند، ادامه داد: اگر انسان خداوند را بشناسد و به مرحله خودباوری دست یابد، خلاءهای درونی ایجاد شده را با عبودیت به درگاه حق پرخواهد کرد.

آیت الله حسینی زنجانی با اشاره به نیاز جوامع به علم در کنار عبودیت، یادآور شد: علم در جوامع بشری تحول ایجاد می کند ولی آنچه انسان را نجات می دهد، خداباوری و ایمان به ذات اقدس الهی است.



امام جماعت مسجد جامع زنجان با اشاره به اینکه علم برپایه فرضیه و آزمون مستقر است، اظهار داشت: اگر بخواهیم در تمام مسائل با این ابزار پیش رویم هیچ اطلاعاتی از ابتدا و پایان این جهان نخواهیم داشت.



وی افزود: علم ماهیت ابزاری دارد و این ارتباط با خداوند است که می تواند انسان را نجات دهد.



آیت الله حسینی زنجانی به مشکلات جهان استکبار اشاره کرد و گفت: کشورهای غربی و استکبار بر پایه علم و دانش پیش می روند و بر همین اساس بسیاری از مشکلات جهان آنان حل نمی شود و هر روز شاهد گرفتاری های بسیاری در دنیای غرب هستیم.



وی رتبه پالایش روح را قبل از علم عنوان کرد و افزود: حرکت انبیا بر اساس تزکیه بوده است و باید قبل از عالم شدن انسان شد.



امام جماعت مسجد جامع زنجان با اشاره به اینکه افرادی که در حوزه تحصیل می کنند، نیازمند تحصیل علم و دانش هم هستند، یادآور شد: اگر قلمروها را شناسایی کنیم، حوزه همان دانشگاه و دانشگاه همان حوزه است.

