آثار ورک شاپ هشتمین دوسالانه نقاشی به نمایش درخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاههای هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران با حضور 40 هنرمند از چهارم دی ماه در کاروانسرای عباسی نیشابور آغاز شد. با حضور هنرمندان، دبیر دوسالانه، نمایندگان مردم نیشابور، فرماندار و شهردار این شهر در تالار ادیب نیشابور برگزار شد.
حجت الله علیان؛ مدیر کارگاههای هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران گفت: با اعلام فراخوانی برای حضور هنرمندان در کارگاهها، 105 نفر برای حضور در کارگاهها ثبت نام کردند که پس از بررسی سابقه و تجربه و آثار این هنرمندان ، 40 نفر انتخاب شدند که با راهنمایی یوری دولان از کشور اسلواکی، احمد خلیلی فرد و داریوش حسینی در مدت دو روز آثاری را خلق میکنند و پس از آن 50 اثر برای نمایشگاه در نگارخانه آرتین مشهد انتخاب میشود.
علیان با اشاره به استقبال از کارگاه دوسالانه نقاشی گفت: مخاطبان و هنردوستان از کارگاه نقاشی استقبال کردند. کارگاه دوسالانه نقاشی با موضوع نگاهی نو به مکتب هرات است و فضای درنظر گرفته شده برای کارگاه یعنی کاروانسرای عباسی نیز میتواند ارتباط این هنرمندان جوان با فضای گذشته را برقرار کند.
علیان در پایان گفت: اختتامیه کارگاه هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران ساعت 10 صبح چهارشنبه هفتم دی ماه برگزار میشود و همزمان نمایشگاه آثارمنتخب کارگاه در نگارخانه آرتین آغاز میشود.
هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران با کارگاههای نقاشی 4 دی ماه در نیشابورآغاز شد ومنتخب آثار هفتم دی ماه در مشهد آغاز میشود و بخش اصلی و رقابتی دوسالانه هشتم دی ماه در موسسه فرهنگی، هنری صبا افتتاح میشود.
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