روسای دانشگاههای علوم پزشکی چهار استان در بابلسر گردهم می آیند

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بابلسر میزبان روسای دانشگاههای علوم پزشکی مازندران، بابل، سمنان و شاهرود به مدت سه روز و در بهمن ماه میزبان نشست پورتال الکترونیک و شیوه های جدید مجازی اطلاع رسانی بیماریهای کشور خواهد بود.

وی با اشاره به در پیش رو بودن هفته بسیج همگانی اطلاع رسانی تغذیه، ادامه داد: از مهمترین و حساس ترین امور در کشور در امر بهداشت و درمان، بهداشت روانی و ارائه الگوی مناسب تغذیه است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بابلسر تصریح کرد: مازندران در بین استانها با وجود تراکم مناسب جمعیت و فضا برای تحرک بدنی و فراوانی میومهه و سبزیجات، رتبه اول چاقی را به خود اختصاص داده و تنها دلیل این امر رژیم غذایی نادرست و نامناسب است که منجر به اضافه وزن می شود.

رحمانی ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان تلاش می شود تا اطلاع رسانی در درجه نخست قرار گیرد.

وی گفت: پایشهایی که از شبکه بهداشت و درمان بابلسر از سوی گروه مدیریت استان و امور اداری مازندران صورت گرفته، تغییرات مثبتی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و اکنون بابلسر در ردیف پنج شهرستان نخست در امر بهداشت و درمان است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بابلسر افزود: سال گذشته با مورد آزمایش قرار دادن هشت نمونه، بابلسر از نظر ابتلا به ایدز پاک اعلام شد اما در سه ماهه نخست سال 90 با 82 مورد نمونه گیری و با میانگین 300 نمونه، آمار ابتلا به ایدز صفر و شهرستان پاک اعلام شده است.

