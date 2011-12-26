آیین نامه طرح شهاب تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی حسام بعد از ظهر دوشنبه در نشست با رئیس دانشگاه آزاد علی آبادکتول افزود: در این طرح با شناسایی و جذب دانش آموزان دارای استعداد برتر از آغاز دوره ابتدایی تا پایان دوره پیش دانشگاهی، زمینه حمایت تحصیلی، تربیتی و معنوی این عزیزان در مراحل مختلف آموزش عالی فراهم می شود.

وی با اشاره به این مطلب که نخبگان از جمله سرمایه های ارزشمند کشور در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی هستند، استفاده از ظرفیت نیروهای کارآمد را فرصتی مناسب برای کمک به روند سازندگی در کشور عنوان کرد.

وی اظهار داشت: نظر به تاکید مقام معظم رهبری در استفاده صحیح و مناسب از ظرفیتهای علمی نخبگان در راستای توسعه کشور و لزوم حرکت انقلابی در مسیر رفع موانع و مشکلات تولید دانش و جنبش نرم افزاری ، بنیاد ملی نخبگان کشور در مهرماه سال 1383 تشکیل شد.

حسام در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نحوه شناسایی استعدادهای برتر گفت: بنیاد نخبگان با برگزاری جشنواره های اختراعات و شکوفایی، هر ایده و طرح علمی که قابلیت کاربردی و تجاری شدن را داشته باشد شناسایی کرده و علاوه بر اهدای تسهیلات مالی ، زمینه تجاری شدن را توسط صاحبان سرمایه حاضر در جشنواره و یا از طریق شرکتهای دانش بنیان بوجود می آورد.

رئیس دفتر نخبگان استان عنوان کرد: شرکتهای دانش بنیان موجب هدفمند شدن فعالیتهای علمی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خواهند شد.

وی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول به عنوان دانشگاه تراز اول استان گلستان یاد کرد و افزود: انتظار ما از این واحد دانشگاهی با چنین امکانات و تجهیزات هوشمند آموزشی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی کارآمد، رشته های متنوع و مورد نیاز استان این است که با مدیریت توانمند خویش، به عنوان بخشی از ظرفیت علمی استان پاسخگوی نیاز نخبگان و استعدادهای برتر باشد.