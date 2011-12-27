"پس از لاکان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای انتشارات سونی درباره روانشناسی و فرهنگ است، این اثر به بررسی گسترش نظریه لاکان درباره ضمیر ناخودآگاه می پردازد. در واقع نظریه لاکان در این خصوص بر اساس شواهد و نمونه های کلینیکی مورد بررسی قرار گرفته است.

مخاطب این کتاب باید با زبان و اندیشه لاکان آشنا باشد تا بتواند مفاهیم عمیق نظری مطرح شده توسط او را دریابد.

ژاک لاکان پزشک، فیلسوف و روانکاو برجسته فرانسوی بود که به خاطر ایده "بازگشت به فروید" و رساله‌ای که در آن ناخودآگاه را به صورت یک زبان ساختاربندی کرده معروف شد.

لاکان از اندیشمندان تاثیرگذار بر فلسفه در فرانسه بوده است، به جز زیگموند فروید، او از زبان شناسی ساختارگرای فردیناند دو سوسور و قوم شناسی ساختاری کلود لوی اشتراس نیز تأثیر پذیرفته است.