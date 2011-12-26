به گزارش خبرنگار مهر، توسعه مراکز مخابرات هجرت، پیام نور، شهید اکبری، شهید نظری، شهدای گمنام، آزادگان، شهید مشهدی مهدی در شهر تهران و خاتم الانبیاء(ص) در محدوده مخابرات البرز از امروز پنجم دی ماه و توسعه مراکز مخابرات شهید منتظری و مطهری نیز از فردا ششم دی ماه آغاز می شود.



براین اساس با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3314، 3315، 3364، 3365 و 3380 الی 3384 در محدوده خیابان های آهنگ، بقایی، مسلم، کوچه 25، 27، 36 و 38 به مدت 3 روز اختلال خواهد داشت.

در مرکز مخابرات پیام نور نیز ارتباط مشترکان با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 و 4461 در محدوده بلوار جنت آباد، خیابانهای شهید مخبری ( 35 متری گلستان)، 20 متری گلستان و شهید کبیری (شاهین شمالی) و پیش شماره های 7711، 7712، 7714، 7739، 7778، 7779، 7796 و 7732 الی 7735 در مرکز مخابرات شهید اکبری و محدوده خیابانهای بهار آزادی، بهشت، شهید مرادیان، شهید بهزادی و شهید مرادی 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

عملیات توسعه مراکز مخابراتی همچنین سبب بروز اختلال 3 روزه در ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های 7754 الی 7759 در محدوده خیابانهای دهقانی، نامجو، خسروانی و برزگران و مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره های 7705 الی 7708 و 7736 الی 7738 در محدوده خیابانهای سجده ای، طاهری، 212 غربی و شرقی و 202 غربی و شرقی خواهد شد.

ارتباط مشترکان مخابرات مرکز خاتم الانبیاء(ص) کرج نیز به دلیل این عملیات کابل برگردان در محدوده جاده ملارد، خیابان حافظیه و 48 دستگاه با پیش شماره های 660 تا 666 حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات آزادگان و مرکز شهید مشهدی مهدی نیز دچار اختلال چند ساعته خواهد شد.

به گزارش مهر، با اجرای عملیات کابل برگردان از فردا سه شنبه ششم دی ماه نیز ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید منتظری با پیش شماره های 5590 الی 5593 و 5595 الی 5597 در محدوده خیابانهای 24 متری، شهید حیدری، یوسفی نژاد و کوچه صفری به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.



همچنین ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات مطهری نیز از ساعت 2 بامداد ششم دی به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.