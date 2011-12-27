۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۲۹

کاملترین خانه تاریخی تهران ناقص شد

خانه نصیرالدوله که از آن به عنوان کاملترین خانه تهران از نظر شاخص‌های معماری یاد می‌شود به دلیل مرمت ناقص در معرض خطر تخریب قرار دارد به طوریکه بخش اندرونی آن از بین رفته و آیینه‌های تالار آیینه آن نیز به زمین ریخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خانه نصیرالدوله (آصف الدوله) در تهران و خیابان امیرکبیر واقع شده است. این خانه با توجه به تنها کتیبه چوبی باقی مانده که تاریخ 1272 روی آن حک شده، متعلق به اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار است.

این خانه به لحاظ ساختار معماری و عناصر تزئینی جز کاملترین خانه‌های تاریخی تهران محسوب می‌شود، چون تنها خانه ای است که در کنار معماری فوق العاده آن دارای همه الحاقات یک خانه سنتی ایرانی است.

این خانه با دو پلاک ثبتی در سالهای 82 و 83 به نام خانه و تالار آینه ثبت شده است چون تالار آیینه آن از عمارت جداست ولی اطلاعاتی در مورد اینکه چرا تالار آیینه با فاصله ای دورتر از عمارت قرار گرفته وجود ندارد.

با این حال تالار آیینه این عمارت به قدری نابه سامان است که آیینه ها و کاشیکاری های آن به صورت تکه ای روی زمین ریخته شده است.

همچنین کاشی های اصل و تاریخی عمارت روی هم تلنبار شده اند به نحوی که باید برای ورود به داخل اتاقهای این خانه از روی کاشی ها عبور کرد! قدم زدن در شاه نشین این عمارت نیز خطرناک است چون ممکن است کف اتاق که اکنون گود شده است، به زیرزمین برسد!

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران مرمت این عمارت و تالار آیینه آن را یکسال و نیم پیش انجام داده است اما مرمت این خانه نه تنها کمکی به این مجموعه نکرده بلکه نخاله های ساختمانی آن نیز هنوز بر جا مانده و کاشی های تاریخی و جدید به همراه نخاله های حاصل از مرمت روی هم تلنبار شده است.

