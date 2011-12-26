زندان ساری تا پایان سال تحویل شهرداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز نقیبی به جلسه ای که به اتفاق شهردار با استاندار مازندران داشته اشاره کرد و گفت: در این جلسه که برای پیگیری مصوبات اجرا نشده و مشکل دار استان و شهرستان ساری برگزار شده بود مسائل مربوط به چند پروژه مهم ساری مطرح شد.

وی افزود: از نکات مهم در این جلسه، دفاع جانانه استاندار از مظلومیت شهر ساری بود.

نقیبی گفت: یکی از مسائل مطروحه در این جلسه خروج زندان از داخل شهر ساری بوده که با پیگیریهای انجام شده، مسئولان ذیربط قول دادند که ملک زندان 100 درصد تا پایان سالجاری تخلیه و تحویل شهرداری شود.

رئیس شورای شهر ساری، به زیرگذر زغالچال اشاره کرد و اظهار داشت: هزینه احداث این پل باید توسط شرکت نفت پرداخت شود.

نقیبی گفت: استاندار مازندران در این جلسه تاکید کرد شهرداری حتی یک ریال نباید برای این پروژه هزینه کند و وزارت نفت باید به قول خود نسبت به احداث زیرگذر ذغالچال اقدام کند.

وی اضافه کرد : شهرداری ساری در سالهای گذشته با هدف تامین رفاه حال شهروندان در برخی پروژه های بزرگ که جزو وظایف وزارتخانه ها بوده ورود پیدا کرده و هزینه های زیادی کرده است.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران گفت: به واسطه اینکه اقدامات شهرداری صرفا برای توسعه و آبادانی شهر و آسایش شهروندان بوده از دولت خواسته از لحاظ بودجه و اعتبارات به شهرداری مرکز استان مساعدت بیشتری داشته باشند.



