به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور تسهیل در ساماندهی نیروى انسانى وزارتخانه هایی که در اجرای ماده(53) قانون برنامه پنجم توسعه ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه های اجرایی منتقل شده اند، با استناد به ردیف(5) بند«ب» ماده(116) قانون مدیریت خدمات کشوری، تصویب کرد؛ چنانچه در انتقال افراد موضوع این مصوبه شغل آنان تغییر یابد، سوابق آنان در شغل قبلی به عنوان تجربه قابل قبول تلقی می شود.

همچنین امتیازات مربوط به دوره های آموزشی مصوب که توسط این قبیل کارمندان و در شغل قبلی بر اساس نظام آموزش کارمندان دولت کسب شده است با رعایت مقررات مربوط محفوظ خواهد ماند.



دوره های آموزشی فوق برای گواهینامه نوع دوم با رعایت قسمت اخیر ماده(12) نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی و سایر مقررات مربوط قابل احتساب است. رتبه های شغلی کسب شده نیز توسط آنان حفظ می شود.



در انتقال کارمندان وزارتخانه های ادغامی به دستگاه مقصد، حقوق و مزایای آنها در دستگاه جدید با رعایت مواردی از جمله؛ چنانچه دستگاه مبدا و مقصد انتقال، هر دو مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند در صورتی که کارمند تنزل پست نداشته باشد، حقوق و مزایای مستمر وی(به استثنای فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف که بر اساس شرایط کار در دستگاه مقصد تعیین می شود) نباید کاهش داشته باشد و در صورتی که دستگاه مبدا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و دستگاه مقصد، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه مقصد حکم کارگزینی وی را بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری در انطباق با احکام کارگزینی کارمندان نظیر صادر می کند، تعیین می شود.