راه اندازی آزمایشگاه مرجع محصولات گل محمدی

عبدالرسول ابراهیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اقدامات کانون هماهنگی دانش و صنعت در زمینه تولید اسانس از گل محمدی، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در زمینه تولید اسانس، کنترل کیفی محصولات گل محمدی است که متاسفانه تاکنون آزمایشگاه مرجعی برای این امر نداشتیم.

رئیس کانون دانش و صنعت گلاب و گل محمدی از اجرای پروژه ای در این زمینه خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه طرح ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی محصولات گل محمدی را در دستور کار قرار دادیم.



وی با اشاره به جزئیات این طرح خاطر نشان کرد: در این طرح برنامه ای در زمینه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی تدوین و پیشنهاد این طرح برای اجرا به معاونت علمی ارسال شده است.

ابراهیم آبادی تدوین نقشه راهبردی کانون گلاب و گل محمدی را از دیگر اقدامات این کانون نام برد و یادآور شد: در این نقشه به تاریخچه گل محمدی در ایران، وضعیت فعلی این گیاه در ایران و جهان بررسی شده است و با بیان تنگناها و مشکلات موجود در کشور، راهکارهایی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ارائه شد.