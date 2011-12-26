به گزارش خبرگزاری مهر، تشکیل کمیتهای برای تشویق ساخت سالن سینما در شهرستانها، لزوم اعلام حمایتهای دولتی از افراد جهت شفافسازی، تقـدیر از مـدیر کل سابق بازرگانـی صدا و سیما و اشاره به برخـی بداخلاقیها از جمله مسائل مطرح شده در شورای مرکزی انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران بود.
غلامرضا گمرکی مسئـول بخش رسانهای انجمن، ضمن اعلام خبرهای فوق افزود: در اخرین نشست شـورای مرکزی، پنج تن از اعضای انجمن آقایان داود رشیدی، سلیمان علیمحمد، تورج جمشاسب، افشین صادقی و حسن آقاکریمی میهمـانان شورای مرکزی بودند. نخستین دستـور جلسه وضعیت سالنهای نمایش فیلم در سینماهای شهرستانهـا بود.
محمد بانکـی عضـو شورای مرکزی انجمن با بیان شــرایط نمایش فیلمها در شهرستانها و کاهش بازگشت سرمایه گفت: متاسفانه ما با پدیدهای جدید روبرو شدهایم. بگونهای که عملاً در تعدادی از شهرستانها سینمایـی استاندارد برای نمایش فیلم نداریم. در شهرستانهائی که سالن وجود دارد نیز، از نظر بافت شهری شرایط مطلوبی ندارند. این سالنها چهل، پنجاه سال قبل ساخته شده و بدلیل مشکلات نور، صدا و گاهاً صندلــی با عدم رغبت تماشاگران برای حضور در چنین سالنهائی روبرویند.
هر چند موسسه سینما شهر و آقای مهندس مسچی اقدامات قابل توجهی داشته اما پراکندگی جمعیت، تعداد شهرهای بدون سینما و رقبای فیلم ها مثل ماهواره، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باعث شدهاست تا تعداد تماشگران از دو برابر فروش تهران به یک سوم فروش فیلم ها در تهران کاهش یابد . توضیح اینکه علت فروش بیشتر فیلمها در تهران چند مجتمع میباشد که چند سال پیش ساخته شده و باعث 60% اضافه فروش در تهران نسبت به شهرستانها میشود.
سپس شــورای مرکزی و میهمانان از زوایای گوناگون موضوع را مورد بررسی قرار دادند. آقای سلیمان علی محمد پیشنهاد داد که انجمن تهیه کنندگان مستقل برای ساخت سالن سینما در شهرستانها همت کند وگرنه چند سال بعد با مشکل بصورت حادتری روبرو خواهیم بود. در ادامه تهیهکننده فیلم اسب حیوان نجیبـی است پیشنهـاد داد کمیتهای برای حمایت از ساخت سالن در شهرستانها تشــکیل شود و با توجیه شهرداران کلان شهرها و شهرهای بزرگ و یافتن راهکار برای شهرهای کوچکتر امکاناتــی را فراهم سازد که بخش خصوصی و دولتی برای ورود به این عرضه توجیه اقتصادی شوند .
شورای مرکزی از خانم منیژه حکمت و سلیمان علی محمد خواست تا مشترکاً مسئولیت این کمیته را برعهده گرفته و دیگر اعضاء نیز در داخل و خارج صنف با آنان همراهی کنند تا گامهائی اساسی برداشته شود.
گمرکی افزود: در همین زمینه آقای محمدرضا عالی پیام راهکارهای لازم را برای دستیبابی به چنین مهمی برشمرد و تورج جمشاسب وظیفه اطلاع رسانی اهداف چنین اقدامی را که میتواند به ساخت سالن منجر شود برعهده گرفت. استاد داود رشیدی نیز ضمن حمایت از تشکیل کمیته برنامهریزی برای ساخت سالن سینما اعلام داشت که با توجه به اهداف عالی این برنامه و منافع مادی و معنوی آن برای آحاد مردم و فعالان سینما در فرصتهائی که فراهم آید با این کمیته و میهمانان آنان در تهران و شهرستانها دیدار و همراهی خواهد کرد.
در ادامه جلسه خسرو امیر صادقی آخرین فعالیت های کمیته مبارزه با شبکه های ماهواره ای را بر شمرد و گفت: ما تلاش کرده ایم که کلیه راههای قانونی مبارزه با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را روی میز بگذاریم و با کمک حقوقدانان فعالیت های متفاوتی را تجربه کنیم. راه دشــواری است که بسیار حوصله ، وقت و انرژی میطلبد. اما چون پای حقوق مادی و معنوی اهالی سینمای ایران در میان است، معضل را تا پایان پیگیری خواهیم کرد.
مسئول بخش رسانهای انجمن افــزود: در همین نشست خانم منیژه حکمت عضـو شورای مرکزی انجمن بر لزوم شفاف سازی در زمینه کمک های مادی به سینمای کشور پرداخت و گفت : در شرایطــی که برخی تهیه کنندگان از پول های باد آورده استفاده می کنند ، جمعی دیگر که اکثریت هم هستند حتی از دریافت حداقل وام های شرافتی و یا کم بهره هیچ استفاده ای نمی کنند . پرسش این است که چرا در شرایطــی که از عدالت صحبت میشود، مسئولان حامی سینما پرداخت های خود را شفاف به جامعه سینمائی اعلام نمیکنند تا بدانیم که چه کسی با پولهای بیتالمال چگونه فیلم هائی ساخته اند.
عدالت و شفافیت حکم میکند که مسئولان سینمائی و دیگر ارگانهائی که مدعی کمک به سینما هستند مثل ناجی هنر، شهرداری، حوزه هنری، مرکز سینمای تجربی و امثال آن اعلام کنند به چه کسانی، چه مقدار و با چه عناوینی پرداخت کرده و میکنند.
شفافسازی باعث میشــود تا مشخص شود بودجه های کلان سینما آیا با عدالت و بر اساس ضــوابط داده میشود یا بر اساس رابطه؟ طبیعی است که اعلام این پرداختها و دریافتکنندگان آن، منجر به پاسخگوئی میشود وگرنه مثلاً با فیلمی 5/1 میلیارد تومانی و یا یک میلیارد و دویست میلیون تومانی دولتی روبرو می شویم که حتی فروش 30 ، 40 میلیون تومانی نیز ندارد و البته تهیهکننده وابستهاش، پاسخگو هم نیست. سینما نیاز به شفاف سازی دارد وگرنه دوستان محترم مسئول لطف کنند و از عدالت دم نزنند.
گمرکی افزود: در زمینه سخنان خانم حکمت بحث و گفتوگوهائی صورت گرفت و مقرر شد که با دریافت اطلاعات بیشتر، در صورت عدم پاسخگوئی مسئولان واگذاری این بودجهها، اطلاعات دریافتی برای اهالی سینما و در صورت لزوم افکار عمومی اطلاعرسانی شود.
غلامرضا گمرکی افزود: در ادامه نشست سید غــلامرضا موسوی رئیس انجمن اعلام کرد که آقای مهندس مجتبی مشیری مدیر کل بازرگانی صدا و سیما مدت مسئولیتش در این پُست پایان یافته است. وی گفت که مهندس مشیری با توجه به سیاستهای ریاست سازمان، حمایت وسیع و ارزشمنــدی از کلیه فیلمهای سینمای ایران داشت که جای تقدیر و تشــکر دارد.
رئیس انجمن تهیهکنندگان مستقل ضمن آرزوی مـوفقیت در مسئولیتهای بعدی مهنـدس مشیری، اظهار امیدواری کرد که حمایت رسانه ملی از سینمای ایران بشیوه مهندس مشیری ادامه یابد. شورای مرکزی با توجه به حسن تلاشهای مهندس مشیری مصوب کرد که در فرصتی که فراهم خواهد شد از زحمات ، خدمات و حمایت های وی تقدیر و تشکر شد.
مسئول رسانهای انجمن اضافه کرد: شـورای مرکزی انجمن تهیهکننـدگان مستقل ضمن تشکر از زحمات همـکاران بازیگر، انجمن بازیگران و استاد داود رشیدی رئیس این انجمن، بداخلاقی های نادر افراد را ناشی از بی اطلاعی یا سوء نیت آنان دانست و اعـلام داشت از اشخاصـی که به خانواده خود نیز رحم نمی کنند، تـوقع انصاف، عدالت و واژه هائی از این دست نمیرود.
ما انتظار داریم اینگونه افراد برای دریافت بودجه ساخت آثارشان بجای جو تهمت و بی اخلاقــی به رفتارهای منطقی روی بیاورند ، چرا که مردم بهترین داورانند و فرق دوغ ودوشاب را می فهمند و تمیز می دهند. برخـی از مردم را شـاید در کوتاه مدت بتوان فریب داد، اما در بلند مدت این افراد بی اخـلاق و کوته فکر هستند که مچشان باز می شود و اغراض پشت پرده آنان برون می افتد.
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