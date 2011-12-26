فوتیهای حوادث رانندگی خراسان جنوبی 27 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نورس ظهر دوشنبه در نشست واحد آمار پزشکی قانونی استان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در هشت ماه امسال 145 نفر در استان در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند، اظهارداشت: این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 201 نفر در تصادفات بوده است 27.9 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی بیان داشت: از تلفات رانندگی هشت ماهه امسال 109 نفر مرد و 36 نفر زن بودند.

نورس با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در هشت ماهه امسال، افزود: بیشترین تلفات حوادث رانندگی به ترتیب با 87 مورد در جاده های برون شهری، 24 نفر در تصادفات درون شهری، 34 نفر در جاده های روستایی گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با بیان اینکه در هشت ماه نخست امسال یک هزار و 650 نفر مصدوم حوادث رانندگی در استان داشته ایم، اظهارکرد: از این تعداد یک هزار و 163 نفر مرد و 487 نفر زن هستند.

نورس تصریح کرد: مصدومان حوادث رانندگی امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 0.9 درصد افزایش یافته است.

به گفته وی تعداد مصدومان حوادث رانندگی هشت ماهه سال گذشته، یک هزار و 635 نفر بود.

وی به گزارش تصادفات استان در آبان ماه سال جاری اشاره و عنوان کرد: در آبان امسال تلفات حوادث رانندگی 19 نفر بوده است در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته تنها پنج نفر در حوادث رانندگی در این استان جان باختند.

وی گفت: از مجموع 19کشته حوادث رانندگی آبان ماه، 15 نفر مرد و چهار نفر زن بودند.

وی افزود: 11 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی استان در آبان ماه در جاده های برون شهری، پنج نفر در جاده های درون شهری، سه نفر در جاده های روستایی ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی تعداد مصدومین حوادث رانندگی آبان ماه را نیز 188 نفر اعلام کرد و ادامه داد: این آمار در مقایسه با 161 مصدوم حوادث رانندگی که در آبان سال گذشته به سازمان پزشکی قانونی مراجعه داشته اند، 16.8 درصد افزایش داشته است.