1500 هکتار اراضی کشاورزی اسفراین به سیستم آبیاری تحت فشار تجهیز می شوند

محمد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با تکمیل پروژه های عمرانی در شبکه سه و چهار سد بیدواز اسفراین، این اراضی پایین دست سد بیدواز از سیستم آبیاری تحت فشار بهره مند می شوند.
وی از بهره برداری فاز چهار کارخانه فولاد اسفراین در ابتدای سال 91 خبر داد و تصریح کرد: در این فاز برای 15 نفر در سه شیفت فرصت اشتغال فراهم می شود.
فرماندار اسفراین در ادامه از آغاز ساخت واحد تیوبینگ شرکت لوله گستر اسفراین در اسفند ماه جاری خبر داد و گفت: با بهره برداری از این واحد برای 75 نفر فرصت اشتغالزایی فراهم می شود.
این مسئول در ادامه خواستار شد: بانک تجارت استان سقف اعطای تسهیلات برای اجرای این پروژه را از 40 میلیارد ریال به 10 میلیارد ریال افزایش دهد.
وی همچنین به آغاز اجرای پروژه راه آهن جوین- اسفراین- بجنورد اشاره و اعلام کرد: 15 کیلومتر از این محور ریلی میخکوبی شد که برای ادامه اجرای این عملیات عمرانی باید در چهار کیلومتر از مسیر پیش رو مطالعات آب منطقه ای صورت گیرد.
محمدزاده از انتخاب پیمانکار برای اجرای ساخت پروژه گود کشتی شهر اسفراین خبر داد.
فرماندار اسفراین همچنین افزود: پروژه اردوگاه دانش آموزی این شهر نیز به زودی به بهره برداری می رسد.
وی گفت: پروژه احداث گلخانه در رستای چهار برج اسفراین نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نظر شما