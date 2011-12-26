100 ایستگاه انتظار مسافران اتوبوس در ساری ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سیدی اظهار داشت: پیش از تاسیس سازمان اتوبوسارنی که به صورت شرکت واحد اداره می شد ، رانندگان در کنار خیابانها و داخل قهوه خانه ها به شکل ناپسندی در انتظار مسافران می ماندند تا سرویس دهی کنند.

وی افزود: به واسطه این که این اقدام در شان مسافران و رانندگان نبوده نسبت به اصلاح آن اقدام و مکانی مناسب با امکانات لازم به رانندگان اختصاص دادیم تا به آسایش رانندگان و زیبایی شهر کمک شود.

سیدی اعلام کرد: ساخت 100 ایستگاه انتظار از جنس سکوریت را در دست اقدام داریم که تاکنون 10 ایستگاه ساخته شده و مابقی در دست تهیه بوده که این ایستگاه ها در 100 نقطه شهر نصب می شود.

وی گفت: خط جدیدی را از کوی دانشگاه تا مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) راه اندازی خواهیم کرد تا در امر جایجایی دانشجویان فعال شوند.

سیدی اعلام کرد: 25 دستگاه اتوبوس و 15 دستگاه مینی بوس از وزارت کشور درخواست کردیم و در مسیرهایی که اتوبوس جواب نداده، مینی بوس تعبیه کردیم.

وی، نصب ال سی دی در اتوبوسها و برقراری خطوط آموزشگاه قدسیه، تیزهوشان یک و دو، مدرسه شهید منانی، امام رضا (ع)، هنرستان فیروزیان و بازارهای هفتگی را از دیگر برنامه های سازمان اتوبوسرانی شهرداری ساری اعلام کرد.

