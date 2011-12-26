رفع دغدغه های کوهنوردان جانباز بالای 70 درصد در شهرداری کرج بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز جمعی از کوهنوردان 70درصد به بالای استان البرز با حضور مسئولان فرهنگی و اجتماعی این معاونت در محل دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج دیدار کردند.

مسئول گروه کوهنوردان جانبازان بالای 70 درصد در ابتدا توضیحاتی در خصوص این گروه فعال کوهنوردی ارائه کرد و گفت: این گروه کوهنوردی در بدو شروع کار اکیپی سه نفره بودند که پس از گذشت چهار سال، تعداد این گروه به 100 عضو فعال رسیده است.



علیزاده با اشاره به اینکه این گروه تا کنون توانسته است مسیرهای سهند، سبلان، الوند و البرز را فتح کند، افزود: این گروه همچنین به استانهای کردستان، گیلان، ساری، بوشهر و مشهد سفر کرده و با عزم خویش این کوهها را پیموده و به آنها صعود کرده اند.

وی با بیان اینکه این گروه سالانه چهار صعود در قله های مختلف انجام می هد، اظهار داشت: از این تعداد صعود دو صعود به قله های کشورمان ایران با در نظر گرفتن تمام جوانب (قله، مسیر، زمان و ...) است.



این مسئول در ادامه افزود: همچنین گروه کوهنوردان جانباز در ماه دو بار صعود خانوادگی را در برنامه دارند که حدود 300 نفر از خانواده های معزز جانبازان در مسیرهای ساوجبلاغ و سپهسالار با هماهنگی و همکاری بنیاد امور ایثارگران و جانبازان در این مسیرها به کوهپیمائی می پردازند.



علیزاده یادآور شد: از این طریق سلامت جسم، روح و شادابی برای جانبازان و خانواده های آنان به وجود می آید.



در ادامه این نشست مشترک معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج، ضمن ابراز خرسندی از تلاش و پشتکار کوهنوردان ایثارگر،گفت:این دیدار با هدف رفع دغدغه های این گروه کوهنوردی و تداوم دیدار آنان با مسئولان شهری انجام شد.



امیدیان در ادامه از تمایل، پشتیبانی و همکاری این معاونت با این گروه کوهنوردی جانبازان سر افراز خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا مشکلات این قشر برطرف شود.







