برنامه آموزشی توانمند سازی زنان روستایی در چناران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره محمدی اظهارکرد: زنان یکی از ارکان اصلی تشکیل خانواده هستند و توجه به سلامت آنان ضروری است.

وی اظهار داشت: در راستای ارتقاء سطح آگاهی و علمی زنان، توانمندسازی آنان و تحکیم بنیان خانواده یک دوره کلاس های آموزشی با حضور اساتید برجسته شهرستان در حال برگزاری است.

وی افزود: آموزش های لازم در مورد اخلاق، مسائل سیاسی روز، مهارت های ارتباط موثر و شناسایی فرصت های شغلی به زنان روستائی و عشایری ارائه می شود.

مشاور فرماندار چناران در امور زنان و خانواده گفت: این دوره از کلاس ها به مدت 8 هفته در روزهای پنج شنبه از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار می شود.