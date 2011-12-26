85 درصد تاکسی های فرسوده قائم شهر نوسازی شد

ایمان عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هزار و 66 دستگاه تاکسی شهری، 10 عدد ون و 342 دستگاه تاکسی تردد دارند که 281 دستگاه تاکسی فرسوده است.

وی بیان داشت: ستاد حمل و نقل سوخت کشور لیستی از تاکسیهای فرسوده شهرها را به بانک صادرات معرفی کرد که متاسفانه با وجود بیشترین خودرو فرسوده مازندران در این شهرستان، نامی از قائم شهر در لیست نیست.

عنایتی گفت: با پیگیری های فراوان توسط شهرستان و استان، پس از شش ماه موفق شدیم سهمیه وام نوسازی را برای 240 تاکسی با اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال به تاکسیرانی قائم شهر اختصاص دهیم.

وی افزود: خودروهای فرسوده مدل 65 تا 77 تبدیل به پ‍ژو 405، سمند و روآ شده است.

به گفته عنایتی، برای هر دستگاه پژو و سمند 100 میلیون ریال و روآ 80 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور از حیث جمعیت است.