  1. استانها
  2. مازندران
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

عنایتی در گفتگو با مهر:

85 درصد تاکسی های فرسوده قائم شهر نوسازی شد

85 درصد تاکسی های فرسوده قائم شهر نوسازی شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیر عامل تاکسیرانی قائم شهر گفت: 85 درصد از تاکسی های فرسوده شهرستان نوسازی شده است.

ایمان عنایتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هزار و 66 دستگاه تاکسی شهری، 10 عدد ون و 342 دستگاه تاکسی  تردد دارند  که 281 دستگاه تاکسی فرسوده است.

وی بیان داشت: ستاد حمل و نقل سوخت کشور لیستی از تاکسیهای فرسوده شهرها را به بانک صادرات معرفی کرد که متاسفانه با وجود بیشترین خودرو فرسوده مازندران در این شهرستان، نامی از قائم شهر در لیست نیست.

عنایتی گفت: با پیگیری های فراوان توسط شهرستان و استان، پس از شش ماه موفق شدیم سهمیه وام نوسازی را برای 240 تاکسی با اعتباری بیش از 20 میلیارد ریال به تاکسیرانی قائم شهر اختصاص دهیم.

وی افزود: خودروهای فرسوده مدل 65 تا 77 تبدیل به پ‍ژو 405، سمند و روآ شده است.

به گفته عنایتی، برای هر دستگاه پژو و سمند 100 میلیون ریال و روآ 80 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت می شود.

قائم شهر دومین شهر پرتراکم کشور از حیث جمعیت است.

کد مطلب 1494027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها