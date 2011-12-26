تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز از سطح شهر کرج جمع آوری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان بضاعتی پور اظهار داشت: با هدف زیباسازی چهره شهر، مقرر شد که از سوی این مدیریت طرح ضربتی جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در کلانشهر کرج اجرا شود.

وی افزود: در این زمینه طبق برنامه ریزی قرار است که این طرح از دو هفته آینده به صورت ویژه در تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج اجرا شود.



این مسئول عنوان کرد: در اجرای این طرح که با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود، چهره شهر از وجود تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز پاک می شود.



بضاعتی پور ادامه داد: این طرح تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و برای آغاز سال 91 چهره شهر کرج نیز تغییر کرده و زیبا خواهد شد.



مدیر زیباسازی شهرداری کرج یادآور شد: در طرح مذکور بخش خصوصی با استفاده از تجهیزات کامل اعم از جرثقیل و ... به جمع آوری تابلوها می پردازد.