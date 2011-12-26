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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۳

از دو هفته آینده؛

تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز از سطح شهر کرج جمع آوری می شوند

تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز از سطح شهر کرج جمع آوری می شوند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر زیباسازی شهرداری کرج از اجرای طرح ضربتی جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز از دو هفته آینده در این کلانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان بضاعتی پور اظهار داشت: با هدف زیباسازی چهره شهر، مقرر شد که از سوی این مدیریت طرح ضربتی جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی غیر مجاز در کلانشهر کرج اجرا شود.

وی افزود: در این زمینه طبق برنامه ریزی قرار است که این طرح از دو هفته آینده به صورت ویژه در تمامی مناطق 12 گانه شهرداری کرج اجرا شود.
 
این مسئول عنوان کرد: در اجرای این طرح که با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود، چهره شهر از وجود تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز پاک می شود.
 
بضاعتی پور ادامه داد: این طرح تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و برای آغاز سال 91 چهره شهر کرج نیز تغییر کرده و زیبا خواهد شد.
 
مدیر زیباسازی شهرداری کرج یادآور شد: در طرح مذکور بخش خصوصی با استفاده از تجهیزات کامل اعم از جرثقیل و ... به جمع آوری تابلوها می پردازد.
کد مطلب 1494028

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