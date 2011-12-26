توسعه و پیشرفت کشور وابسته به دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش عصر دوشنبه در نشست با رئیس بنیاد نخبگان استان افزود: بدون شک به هر اندازه ای که در یک کشور امکانات و توانمندی های کافی برای پاسخگویی به نیاز جوانان برای تحصیل در مقاطع آموزش عالی وجود داشته باشد، جمعیت دانشگاهی آن کشور نیز در سطح قابل قبولی قرار خواهد گرفت.

رئیس واحد علی آباد کتول با بیان این مطلب که یکی از اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حرکت امیدوارانه و اطمینان بخش به سمت تعالی و دانش طلبی و بهره مندی از فنون و دانش های روز است، پاسخگویی مستمر به نیازمندیهای مخاطبان و مشتریان در محیط های علمی و هموار ساختن بسترهای مناسب برای دستیابی به رشد و جهش علمی را از جمله وظایف خطیر دانشگاهها عنوان کرد.

وی افزود: تربیت نیروی انسانی مستعد و شایسته بعنوان مهمترین و اصلی ترین پشتوانه راهبردی برای رشد و توسعه کشور می توانند در تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران نقشی اساسی ایفا کند.

ایرانبخش در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح جایگاه کنونی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: در برنامه استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی که در چشم انداز 20 ساله تدوین شده، دورنمای دانشگاه در سال 1404 مشخص است که نشان می دهد این دانشگاه از لحاظ کمیت و کیفیت باید به چه نقطه ای برسد.

وی در ادامه گفت: این نهاد علمی و معنوی با گذر از سه دهه تثبیت، توسعه و کیفیت بعنوان دهه های اول ، دوم و سوم خودعلاوه بر تبدیل این دانشگاه به بخشی از انقلاب اسلامی، سعی کرده است از نظر شاخص های بین المللی و فعالیت های پژوهشی و کیفی ارتقاء یافته و برای ورود به دهه چهارم که همان رقابت با دانشگاههای معتبر جهان است آماده شود.

ایرانبخش در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کمیته پژوهش و فناوری منطقه ده گفت : واحدهای دانشگاهی منطقه مطابق با سند راهبردی پژوهش باید با برنامه ریزی منسجم حداقل 30 درصد از هزینه های خود را از منابع غیر شهریه پرداخت کند.

وی با اشاره به تاکید دکتر محمدرضا مقدم، رئیس منطقه 10 مبنی بر راه اندازی مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان، تاسیس چنین شرکت هایی را کمک به هم افزایی علوم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور و گسترش اختراعات و نوآوری ها و کاربرد آنها برای تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه اختراعات در سطح منطقه دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بتوان با همکاری دفتر نخبگان در راستای ارتقای وضعیت علمی و فناوری منطقه گامی مثبت برداشت.