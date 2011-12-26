نحوه پخت نیشکر قائم شهر در فهرست آثار ملی قرار می گیرد

محسن باستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محصول و پخت نیشکر که یک سنت قدیمی بوده در روستاهای ریکنده، سیف کتی، قادیکلا و گل افشان قائم شهر به صورت سنتی انجام می شود.

وی افزود: محصول آن شکر قرمز و کف یک محصول طبیعی که برای بیماران دیابتی استفاده می شود است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قائم شهر اظهار داشت: قرار است نحوه پخت محصول نیشکر در یکی از روستاهای شهرستان به صورت پایلوت اجرایی تا از طریق آن جذب توریست و افزایش درآمد برای روستاییان باشد.

وی افزود: این محصول در مناطق گرمسیری و مرطوب و در استانهای خوزستان و قائم شهر و بهنمیر مازندران کشت می شود.

به گفته باستانی،گردشگران برای دیدن این محصول به این مناطق مراجعه می کنند و با ثبت ملی این محصول به دنبال این هستیم که بیشترین جذب توریست را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اقدامات اولیه عکس و تهیه گزارش انجام شده و برای تایید به سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ارائه شد.

نیشکر در 60 هکتار از اراضی قائم شهر کشت می شود.