45 کیلومتر از راههای روستایی خراسان شمالی آسفالت می شود

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اداره کل اجرای 501 کیلومتر از راه روستایی استان را هدفگذاری کرده است که از ابتدای سال جاری تا کنون 70 کیلومتر از این راههای روستایی آسفالت شده اند.

وی تصریح کرد: آسفالت 45 کیلومتر دیگر از راههای روستایی استان نیز در دستور کار سال جاری این اداره کل قرار داشت که به دلیل شرایط جوی، آسفالت آن از ابتدای سال 91 عملیاتی می شود.

علاوه بر این، وی از اصلاح 10 تقاطع محور بجنورد به آزاد شهر در سال جاری خبر داد و گفت: آسفالت هشت تقاطع اصلاح شده به پایان رسیده است و آسفالت دو تقاطع اصلاح شده دیگر نیز در حال اجرا است.

باقرنیا همچنین از آغاز عملیات اجرایی تعریض و آسفالت قطعه سوم محور بجنورد به آزادشهر از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: پیمانکار اجرای این قطعه نیز به زودی انتخاب می شود.