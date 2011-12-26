به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل در نشست با سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای آسیا و اقیانوسیه با اشاره به اهمیت انتخاب کشورهای هدف، اظهار داشت: کشورهای هدف صادراتی بر اساس حجم روابط تجاری بالا با جمهوری اسلامی ایران، همجواری، اهمیت سیاسی و اقتصادی و نوسانات نامتعارف در ارزش صادرات شناسایی می شوند و بلوک های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردارند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اهداف کمی 5 ساله صادرات، افزود: طبق پیش بینی ها صادرات غیر نفتی( بدون احتساب میعانات گازی) در سال 90 رقمی به ارزش 43 میلیارد دلار، در سال 91 رقمی به ارزش 50.5 میلیارد دلار، در سال 92 رقمی به ارزش 59 میلیارد دلار، در سال 93 رقمی به ارزش 69 میلیارد دلار و در سال 94 رقمی به ارزش 80 میلیارد دلار پیش بینی شده اند.

صافدل با اشاره به سهم هر یک از بخش های اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش بینی شده در سال 90 گفت: بر اساس برنامه ریزی ها سهم بخش پتروشیمی 14 میلیارد دلار، بخش میعانات گازی 4 میلیارد دلار، صنعت 14.5 میلیارد دلار، بخش معدن 3 میلیارد دلار، کشاورزی 4.5 میلیارد دلار، فرش و صنایع دستی 1 میلیارد دلار و خدمات فنی و مهندسی 4 میلیارد دلار پیش بینی شده است که همه بخش های مذکور موظفند در راستای سند ملی راهبرد صادرات غیرنفتی و در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در سال جاری بکوشند.

وی همچنین با اشاره به اهداف کمی صادرات کالاهای غیرنفتی در برنامه پنجم به تفکیک قاره ها، بیان داشت: طبق اهداف کمی برنامه پنجم توسعه صادرات غیرنفتی در سال 90 بیشترین صادرات به قاره آسیا با 25 هزار و 420 میلیون دلار است که این رقم در سال پایانی این برنامه به 45 هزار و 100 میلیون دلار خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: صادرات به قاره اروپا در سال 90 رقمی به ارزش 4 هزار و 588 میلیون دلار است که در سال 94 به 8 هزار و 140 میلیون دلار خواهد رسید.

صافدل همچنین با اشاره به صادرات کالاهای غیر نفتی به تفکیک قاره در سال 89 گفت: صادرات کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به قاره آسیا در سال گذشته رقمی به ارزش 21 هزار و 992 میلیون دلار و سهم ارزشی از کل صادرات 83.53 درصد بوده است، همچنین قاره اروپا با 13.26 درصد سهم ارزشی از کل صادرات و مقصد 3 هزار و 490 میلیون دلار کالای صادراتی ایران بوده است.

وی صادرات به قاره آفریقا را 465 میلیون دلار با سهم ارزشی 1.77 درصد از کل و صادرات به قاره امریکا را 269 میلیون دلار و سهم ارزشی از کل صادرات 1.09 درصد همچنین صارات غیرنفتی به قاره اقیانوسیه را با ارزش 111 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.42 درصد اعلام کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به آمار 8 ماهه صادرات سال جاری به کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه گفت: در این مدت بیشترین صادرات به چین با رقمی به ارزش 3 هزار و 672 میلیون دلار بوده است.

صافدل شاخص‌های موثر در انتخاب کشورهای هدف را همجواری، درجه نفوذ پذیری در بازار خدمات فنی و مهندسی، درجه عملیاتی شدن برنامه های تجاری، جمعیت، درجه نفوذ پذیری در بازار کالا، سطح روابط سیاسی، درآمد سرانه، وضعیت زیرساختهای حقوقی و فیزیکی، ریسک کشور، رشد تولید ناخالص داخلی، حجم مبادلات تجاری با جهان، حجم مبادلات تجاری با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.

وی همچنین اهم انتظارات سازمان توسعه تجارت ایران از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر را فعال کردن کمیته های مشترک تجاری و صنعتی با کشورهای مهم منطقه، حل مشکل انتقال وجه صادرات و مبادلات پولی و بانکی به تناسب نوع روابط نمایندگی‌های سیاسی با مقامات سیاسی هر کشور، جذب سرمایه‌گذاران برای طرح‌های بزرگ صنعتی کشور و بهره‌مندی بیشتر از توان فنی و مهندسی ایران در پروژه‌های مختلف بویژه در کشورهای همسایه عنوان کرد.