فتنه 88 با حماسه 9 دی خاموش شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جزایری عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح تعویض کارتهای قدیمی پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند که در ‏سازمان وظیفه عمومی ناجا برگزار شد اظهار داشت: 9 دی اتفاق بزرگی بود. اگرچه مقدمه این اتفاق بسیار دردناک و زهرآگین بود اما پایان آن بسیار دلنشین بود. ‏دشمن، انقلاب اسلامی را که به عنوان تنها ترین واحد سیاسی اصل و اصالت وجودش را مبتنی بر توحید ناب و اسلام قرار داده است در یک همکاری مشترک ‏داخلی و خارجی مورد هجمه قرار داد. ‏

وی با بیان اینکه هجمه 88 بزرگترین حمله به انقلاب بود که با جنگ نیز قابل مقایسه نیست ادامه داد: اگر چه این هجمه بر کشور وارد شد اما با تمهیدات رهبری و بصیرتی که آحاد مردم از خود نشان دادند حادثه ختم به خیر شد.‏



معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح افزود: اگر تحولات کشور را بررسی کنیم متوجه می شویم که قبل و بعد از فتنه از یک نقش سازمان یافته در ‏دنیا برخوردار شدیم. اگر چه خسارت زیادی را در فتنه 88 متحمل شدیم و عده ای کودتایی در سر داشتند اما پایان آن با خوشی تمام شد. البته باید بدانیم که این پایان ‏کار تا زمانی که سیستم صهیونیستی و سرمایه داری وجود دارد نیست.

جزایری تاکید کرد: دشمنان تنها در یک صورت دست از انقلاب بر میدارد. وقتی به استانداردهای لازم برسیم و دشمن بداند دیگر نمی تواند با ما وارد منازعه سیاسی شود. هم اکنون ایران در سطح جهان و منطقه به عنوان یک قدرت مطرح است اما باید باز هم تلاش کنیم تا در عرصه های نظامی، اجتماعی، اقتصادی و علمی ارتقا یابیم تا بتوانیم دشمن را پشت سربگذاریم. کشورهای منطقه منتظر پیام جدید از ایران هستند چرا که انقلاب این پیام ها را به سایر کشورها منتقل می کند.

وی دوره سربازی را مهم توصیف کرد و گفت: سرباز یک عنصر انسانی است که می خواهد از خانه وارد اجتماع شود و سربازی حلقه وصل آن است. دوران سربازی می تواند ارتباط جوان با حاکمیت را برقرار کرده و به منزله یک امر انضباط افزا باشد. سرباز و جوان یک سرمایه ملی است که باید قدر آن را بدانیم چرا که باید بدانیم امنیت ملی کشور در دستان نیروهای مسلح است. دوران سربازی باید آموزشگاه اقتدارسازی برای نظام باشد.