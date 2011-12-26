250 میلیون تومان برای درمانگاه هلال احمر گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری عصر دوشنبه در بازدید از روند اجرای طرح جهاد محرم در روستای سرکلاته شهرستان کردکوی با اعلام این خبر افزود: طبق توافق با دانشگاه علوم پزشکی استان قرار شده که این مرکز از درمانگاه عمومی به یک کلینیک تخصصی ارتقا پیدا کند.

وی اظهار داشت: تجهیزاتی نظیر کاردیوگرافی، سونوگرافی، دندانپزشکی و ... خریداری شده و درصددیم تا تجهیزات جدید دیگری نیز به این مرکز اضافه کنیم.

وی درخصوص پایگاه امداد هوایی نیز گفت: تاکنون بالغ بر 40 میلیارد ریال برای احداث و تکمیل این پایگاه هزینه شده است.

اکبری گفت: با استقرار بالگرد در این پایگاه موافقت شده و هیچ مشکلی نیز در این خصوص وجود ندارد.

برگزاری اردوی جهاد محرم در گلستان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در ادامه عنوان کرد: طرح اردوی جهادی محرم در استان گلستان، در روستای سرکلاته از توابع شهرستان کردکوی با حضور قریب به 100 داوطلب به مدت یک هفته در حال برگزاری است.

اکبری تصریح کرد: این طرح در 200 روستای کشور نیز برگزار می شود و مدلی که از سوی استان ارائه شده به نظر کم نظیر است.

وی عنوان کرد: ویزیت رایگان مردم، برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی، ویزیت رایگان دام وطیور، شناسایی بافت قدیم روستا و انجام برخی کارهای عمرانی از برنامه های این طرح است.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش حس نوع دوستی و آشنایی جوانان با کارهای عام المنفعه اعلام کرد.