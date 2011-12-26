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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

شیبانی خبر داد:

ایرانیان ربوده شده در سلامت کامل هستند/ تلاش تیم مشترک ایران و سوریه

ایرانیان ربوده شده در سلامت کامل هستند/ تلاش تیم مشترک ایران و سوریه

سفیر ایران در سوریه در رابطه با آخرین وضعیت ایرانیان ربوده شده در این کشور گفت: طبق اطلاعات به دست آمده تا این زمان، همه این عزیزان در سلامت کامل به سر می برند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رئوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه، با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران در جهت آزادی تکنسین های ربوده شده کشورمان تمام ظرفیتهای موجود را به کار گرفته است، اظهار داشت: طبق اطلاعات به دست آمده تا این زمان، همه این عزیزان در سلامت کامل به سر می برند.

شیبانی با اشاره به اینکه تیم مشترک دو کشور جزئیات مربوط به این حادثه را با دقت و به طور مستمر پیگیری می کند گفت: تمامی راههایی که امکان آزادی سریع این عزیزان را فراهم کند در دستور کار این تیم مشترک قرار دارد تا بتوانیم انشاءالله به زودی شاهد آزادی این افراد و بازگشت آنها به آغوش خانواده هایشان باشیم.

سفیر کشورمان اظهارداشت: بخشی از گفتگوی تلفنی وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران با وزیرخارجه سوریه به بررسی آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص ایرانیان به گروگان گرفته اختصاص داشت.
 

کد مطلب 1494038

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