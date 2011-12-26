عطایی مصاحبه نکرد/ علی دایی در آمل تشویق شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار حساس هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، میان تیم های کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان در آمل به دلیل دخالت تماشاگران در کار داوری و پرتاب اشیا به زمین بازی وعدم امنیت، با دستور داور مسابقه و ناظر فدراسیون نیمه تمام ماند .

تماشاچیان آملی که در پایان بازی در دو دسته متفاوت در حمایت وعلیه سرمربی تیم کاله شعار می دادند، دو طرف علیه کادر فنی شعار حیا کن رها کن، بداخلاقی در ورزشگاههای فوتبال را به سالن والیبال آمل کشاندند و در طعنه ای کنایه آمیز به بهروزعطایی اقدام به تشویق علی دایی کردند.

اما در طرف مقابل تماشاچیان متعصب کادر فنی، با لقب دادن سرمربی کاله به بهروز امپراتور پس از پایان بازی او را تشویق کردند.

دامنه اعتراض های تماشاچیان آملی که گویا تحمل نخستین شکست این فصل کاله و دومین شکست متوالی این تیم در لیگ برتر را نداشتند، پیراهن های اهدایی باشگاه کاله به هواداران را به همراه باطری آب و سنگ وکلوخ به سمت محل مسابقه و کادر فنی پرتاب کردند.

تماشاچیان آملی که در این دیدار تعداد آنها به حدود سه هزار نفر هم می رسید، ملی پوشان تیم کاله از جمله حمزه زرینی، علی رضا نادی و فرهاد نظری افشار و بازیکنان دیگر این تیم را با شعارهای تند بی نصیب نگذاشتند.

در میان برخی تماشاچیان متعصب به تیم والیبال کاله آمل صبحت هایی مبنی براینکه، تعدادی از تماشاچیان از جایی خط می گرفتند تا علیه سرمربی و بازیکنان تیم شعار دهند، کاملا مشخص بود.

اتفاق های رخ داده در بازی شامگاه یکشنبه میان کاله مازندران و گیتی پسند اصفهان، را سالن ورزشی پیامبراعظم (ص)در فصل گذشته این مسابقات و سال قبل از آن هم در پی باخت کاله به پیکان و پتروشیمی بندر امام از سوی برخی تماشاگرنماهای آملی دیده بود که اقدام ناشایست آنان منجر به محرومیت خانگی کاله بدون تماشاگر شده بود.

تماشاگران باید منتظرعواقب کارهای نسنجیده خود در این خصوص باشند چرا که فدراسیون والیبال درسالهای گذشته نشان داده با آملی ها تعارفی ندارد و این فدراسیون اجازه نخواهد داد به تیم های متمول و موردعلاقه آنان کمتر از گل گفت!