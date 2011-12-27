به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "سیاه راه" به کارگردانی مسعود نوابی و تهیهکنندگی محسن شایانفر در حال تولید است.
این فیلم تلویزیونی به سفارش صدا و سیمای استان مرکزی، با حضور بازیگرانی چون عنایت بخشی، سیامک اطلسی، کیانوش گرامی، مونا فرجاد، مجید حاجیزاده، پروانه احمدی، رامین راستاد و حسین معلومی تصویربرداری میشود.
گروه از 17 آذرماه با حضور در مناطق سنتی اراک از جمله امام زاده هفتاد و دو تن تصویربرداری را انجام میدهند تا این فیلم تلویزیونی برای پخش در روز اربعین از شبکه شما و شبکه اراک آماده شود.
"سیاه راه" درباره پدری است که بعد از ورشکستگی از تهران به اراک مهاجرت میکند و بعد از این اتفاقاتی برای او رخ میدهد.
