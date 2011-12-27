۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۴۷

به کارگردانی مسعود نوابی/

"سیاه راه" اربعین روی آنتن می‌رود

فیلم تلویزیونی "سیاه راه" به کارگردانی مسعود نوابی برای پخش در روز اربعین در حال تولید است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "سیاه راه" به کارگردانی مسعود نوابی و تهیه‌کنندگی محسن شایانفر در حال تولید است.

این فیلم تلویزیونی به سفارش صدا و سیمای استان مرکزی، با حضور بازیگرانی چون عنایت بخشی، سیامک اطلسی، کیانوش گرامی، مونا فرجاد، مجید حاجی‌زاده، پروانه احمدی، رامین راستاد و حسین معلومی تصویربرداری می‌شود.

گروه از 17 آذرماه با حضور در مناطق سنتی اراک از جمله امام زاده هفتاد و دو تن تصویربرداری را انجام می‌دهند تا این فیلم تلویزیونی برای پخش در روز اربعین از شبکه شما و شبکه اراک آماده شود.

"سیاه راه" درباره پدری است که بعد از ورشکستگی از تهران به اراک مهاجرت می‌کند و بعد از این اتفاقاتی برای او رخ می‌دهد.

