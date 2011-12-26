به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز دوشنبه 5 دی ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

رهبری به احمدی نژاد گفتند میتوانی استعفا بدهی

خبر گزاری ایلنا نوشت : حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذالنور جانشین سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران در سخنانی در دانشگاه پردیس قم با اشاره به خانه نشینی 11 روزه احمدی نژاد گفت : در قضیه وزیر اطلاعات و قهر ۱۱ روزه آقای رئیس جمهور، خود آقای احمدی نژاد به رهبری گفت اگر من نتوانم با وزیر اطلاعات کار کنم، می‌توانم استعفا بدهم یا نه؟ که رهبری هم به آقای احمدی نژاد فرمودند می‌توانی استعفا بدهی؛ بعد رئیس جمهور می‌گوید من رفتم ۱۱ روز در خانه نشستم تا فکر کنم استعفا بدهم یا نه، که البته من این کار آقای احمدی نژاد را درست نمی‌دانم؛ اما با تمام این احوال، رئیس جمهور بعد از ۱۱ روز در تلویزیون حاضر شد و گفت رابطه من با رهبری رابطه پدر و فرزندی است؛ که البته من به این سخن آقای احمدی نژاد انتقاد کردم و گفتم رابطه با رهبری فراتر از رابطه عاطفی پدر و فرزندی است، چون چه کسی گفته پدر همیشه درست می‌گوید؟ رهبری در جایگاهی است که مشروعیت همه ارکان نظام با اوست .

تشکیل کمیته ویژه حقوقی برای تنظیم دادخواست بازپس گیری باغ قلهک

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در تشریح جلسه کمیته مطالبات ملی گفت: در جلسه کمیته مطالبات ملی، راهکارهای حقوقی بازپس گیری باغ قلهک با حضور کارشناسان حقوقی و مسئولین ارگانهای ذی ربط مورد بررسی قرار گرفت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه اظهار داشت: مقرر شد این کمیته در جلسه بعدی خود که در دو هفته آینده تشکیل می شود، کمیته ویژه حقوقی ای را برای تنظیم دادخواست بازپس گیری باغ قلهک تشکیل دهد.

آوازخوانی خواننده زن در رادیو جوان

سایت خبری البرز نوشت : رادیو جوان دراقدامی عجیب اقدام به پخش هم آواز خوانی زنانه نمود. این اقدام عجیب رادیو جوان درحالی صورت میگیرد که واکنش ها به خوانندگی یک زن در پایان سریال مختار به دفاتر مراجع عظام تقلید نیز رسید. باوجود صراحت فتوای مراجع عظام تقلید درخصوص پخش و گوش کردن به آواز زنان ، رادیو جوان هفته گذشته اقدام به پخش هم خوانی یک گروه زنانه نمود که دربخشی از این همخوانی یک زن اقدام به تک خوانی و چهچه زدن می کند.

داماد احمدی نژاد ، رئیس سازمان استاندارد شد

باشگاه خبرنگاران نوشت :شورای عالی استاندارد که شب گذشته به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه داد، مهدی خورشیدی آزاد دبیر شورای مشاورین رئیس جمهور را با حفظ سمت به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

نجات نفتکش عربستانی در آب‌های آزاد توسط ناوشکن جماران

خبرگزاری فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سومین روز از رزمایش بزرگ ولایت 90 ، به نقل از امیردریادار سیدمحمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش نوشت : شب گذشته پس از اعلام منطقه مراقبتی چابهار یک فروند تانکر عربستانی به دلیل نزدیک شدن تعدادی قایق ناشناس درخواست کمک کرده بود که بلافاصله ناوشکن جماران به منطقه اعزام و با حضور این ناوشکن قایق‌های ناشناس از منطقه متواری شده و تمام منطقه تحت کنترل درآمد.

آغاز مذاکرات اصلاح‌طلبان برای ائتلاف انتخاباتی

مجید نصیرپور عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفت: موضوع ائتلاف حزب اعتماد ملی با احزاب همبستگی و مردم سالاری نیز در جلسات مشترک اصلاح‌طلبان مطرح شده و ما در حال انجام هماهنگی و بررسی این ائتلاف هستیم. وی در این زمینه افزود: تلاش اولیه ما مجاب‌کردن کاندیداهای دارای شرایط حضور در انتخابات، برای ثبت‌نام در عرصه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است .

تندی آیت‌الله هاشمی به دانشجو درجلسه هیات امنای دانشگاه آزاد

به گزارش جهان نیوز به نقل از منابع آگاه، جلسه هیئت امنا دانشگاه آزاد با حواشی جالبی روبرو بود. در این جلسه که چهارشنبه هفته پیش برگزار شد، برخلاف دستور جلسه آن تصمیمی برای تعیین رییس جدید دانشگاه گرفته نشد. در ابتدای این جلسه هنگامی که کامران دانشجو وزیر علوم تقاضای بررسی دستور جلسه یا همان تعیین رییس جدید را می کند با برخورد تند هاشمی روبرو می شود به گونه ای که هاشمی خطاب به دانشجو می گوید: علت تشکیل این جلسه تنها و تنها تعیین رییس هیئت امنای دانشگاه آزاد است.

ادعای العربیه: همه زندانیان ایرانی در سوریه تحویل مقامات ایران شدند

سایت خبری عصر ایران به نقل از شبکه العربیه نوشت : یک منبع که نخواسته نامش فاش شود مدعی شد تمامی زندانیان ایرانی در زندان های سوریه که بیشتر آنها به دلیل ارتکاب جرایمی چون حمل یا قاچاق مواد مخدر در زندان های سوریه بودند از سوی دولت سوریه، تحویل مقامات ایرانی شده اند.

مشایی؛ رهبر جریان انحرافی در کشور

به گزارش خبرگزاری فارس محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع ‌نمایندگان تشکل‌های مختلف دانشجویی اصفهان گفت : ما معتقدیم باید تلاش کنیم که دولت کارش به سلامتی تا پایان دوره تمام شود، اما من همین امروز شهادت می‌دهم که اگر وزیری به مشایی تعدی کند به طور حتم آقای رئیس جمهور او را عزل و در این امر لحظه‌ای نیز تردید نمی‌کند و من صریح و روشن می‌گویم مشایی رهبر جریان انحرافی در کشور است. وی افزود : همین امروز هم اعتقاد احمدی‌نژاد به مشایی با اعتقاد سال ۸۹ و ۹۰ عوض نشده و هنوز می‌گوید من با تمام توان از مشایی حمایت می‌کنم، از طرفی تردید ندارم آقا ، حضور مشایی را در نظام اجرایی جمهوری اسلامی مصلحت نمی‌دانند و این مکتوب آقاست.

جزئیات محرمانه بازداشت «صدام» منتشر شد

سایت خبری تابناک نوشت : منابع آگاه قضایی در ایالات متحده آمریکا اسناد محرمانه ای درباره «صدام حسین» دیکتاتور سابق عراق را برای اولین بار منتشر کردند. بر اساس این اسناد ، «صدام» پس از بازداشت توسط نیروهای آمریکایی به قطر انتقال داده شده است . وی متعاقبا به مدت 12 روز در پایگاه آمریکا در قطر بازداشت و در آن زمان دیدارهای محرمانه ای با تعدادی از سران و مقامات ارشد کشورهای عربی از جمله عراقی و قطری و نیز بین المللی انجام داده بود. این اسناد در ادامه می افزاید: پس از 12 روز حضور صدام در قطر، با یک جنگنده آمریکایی به یکی از پایگاه های نظامی در آمریکا منتقل شد. در آنجا نیز با تعدادی از شخصیت های سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکایی دیدار و گفتگو کرد. نام این افراد فاش نشده است.