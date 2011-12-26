  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

میادین عرضه دام آذربایجان شرقی پروانه دار می شوند

میادین عرضه دام آذربایجان شرقی پروانه دار می شوند

تبریز – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی، از آغاز طرح تشدید نظارت و بازرسی بهداشتی بر میادین عرضه دام استان و صدور پروانه بهداشتی برای این میادین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهراد زندیه افزود: با توجه به نقش انکارناپذیر میادین عرضه دام در انتقال و گسترش بیماریهای واگیر دامی نظیر تب برفکی و نیز با هدف ساماندهی میادین عرضه دام این طرح با هماهنگی فرمانداریها، شهرداریها و نهادهای ذیربط اجرا می‌شود.

وی گفت: در این طرح در یک مدت زمانی مشخص میادین دام موجود در سطح استان ممیزی شده و به استناد ماده 10 آیین‌نامه اجرای نظارت بهداشتی دامپزشکی و با هماهنگی مراجع قضائی از ادامه فعالیت میادین دام فاقد پروانه بهداشتی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

زندیه اظهار داشت: میادین عرضه دام  برای اخذ پروانه بهداشتی می‌بایست تمامی ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی را لحاظ کرده و دارای یک نفر دامپزشک تمام وقت به عنوان مسئول بهداشتی – فنی باشند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی بیان کرد: پس از اتمام این طرح و پروانه‌دار شدن تمامی میادین عرضه دام واجد شرایط، لیست این میادین برای بهره برداری اشخاص ذینفع از طریق پورتال این اداره کل اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1494042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها