میادین عرضه دام آذربایجان شرقی پروانه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهراد زندیه افزود: با توجه به نقش انکارناپذیر میادین عرضه دام در انتقال و گسترش بیماریهای واگیر دامی نظیر تب برفکی و نیز با هدف ساماندهی میادین عرضه دام این طرح با هماهنگی فرمانداریها، شهرداریها و نهادهای ذیربط اجرا می‌شود.

وی گفت: در این طرح در یک مدت زمانی مشخص میادین دام موجود در سطح استان ممیزی شده و به استناد ماده 10 آیین‌نامه اجرای نظارت بهداشتی دامپزشکی و با هماهنگی مراجع قضائی از ادامه فعالیت میادین دام فاقد پروانه بهداشتی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

زندیه اظهار داشت: میادین عرضه دام برای اخذ پروانه بهداشتی می‌بایست تمامی ضوابط و مقررات بهداشتی دامپزشکی را لحاظ کرده و دارای یک نفر دامپزشک تمام وقت به عنوان مسئول بهداشتی – فنی باشند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی بیان کرد: پس از اتمام این طرح و پروانه‌دار شدن تمامی میادین عرضه دام واجد شرایط، لیست این میادین برای بهره برداری اشخاص ذینفع از طریق پورتال این اداره کل اعلام خواهد شد.