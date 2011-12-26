کارگروه تخصصی نظام آموزشی جدید در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان عصر دوشنبه در این کارگروه اظهار داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در تداوم راه امام (ره) ضمن تاکید بر ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش، نظام کنونی آموزش و پرورش را شایسته افکار، برنامه ها وفلسفه تعلیم وتربیت ندانسته و ارتقاء و بالندگی آن را خواستار شدند.

عیسی پایین محلی افزود: تحول یک کلمه است که در پشت آن دنیای کار نهفته شده است و بهترین و شایسته ترین افراد در تهیه این سند تلاش کرده اند تا معلوم باشد که ما می خواهیم کجا برویم و امروز در اجرای آن همه باید همت کنیم تا آموزش و پرورش از روز مرگی بیرون بیاید.

پایین محلی گفت: تحول بنیادین در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است که باید از هر امکان و فرصتی برای تحقق آن بهره جست وبا بسیج امکانت و منابع، ایجاد عزم ملی و مطالبه همگانی بدون فوت وقت و با سرعت به این کار برزگ و سرنوشت ساز اهتمام ورزید.

حوریه رضوانی معاون آموزش ابتدایی اداره کل گفت: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد گسترده و فراگیر فرهنگی و اجتماعی بدون شک مهم ترین نقش را در ایفای رسالت خطیر تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه اجتماعی و معنوی در جوامع بشری را به عهده دارد.

وی اظهار داشت: در فرایند تحول، یکی از مولفه های مهم و اساسی رسیدن به مراتبی از حیات طیبه است.

رضوانی افزود: در راستای تغییر محتوای کتب درسی قرار شد در دی ماه مطالب به صورت بخش بخش به استان ها ارسال شده و اعتبار بخشی شود.

وی عنوان کرد: در بحث ساماندهی فضا و نیروی انسانی و آموزش نیروی انسانی قرار شد که یک ساماندهی مجازی ترتیب دهند و آخرین کمبودها را احصا کنند.