یک هزار دستگاه ماهواره در اردبیل کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین علیزاده بعد از ظهر دوشنبه، در تشریح اقدامات یگان های مختلف پلیس شهرستان اردبیل اظهار کرد: در جهت کوتاه کردن دست بیگانگان و دشمنان، نیروهای انتظامی مرکز استان با مشارکت شهروندان موفق به جمع آوری این ابزار ضد فرهنگی اسلامی شدند.

وی ماهواره را ابزار اصلی دشمنان قسم خورده اسلام در هجمه های فرهنگی دانست و خواستار همکاری و مساعدت مردم نسبت به جمع آوری این گونه وسایل اقدام شد.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل تداوم اجرای این طرح که با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی جامعه و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی بسیار ارزشمند است.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد اطلاعات خود را در این ارتباط با پلیس با تلفن 110 در میان بگذارند.



