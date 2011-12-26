9 دی حماسه نسل سوم انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر در یادداشت تحلیلی علی محمد نائینی آمده است:
انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ ریاست جمهوری ایران، انتخاباتی شگفتانگیز، کمنظیر و پر اهمیت بود. در آن انتخابات حدود ۸۵ درصد از مردم ایران در آغاز چهارمین دهه انقلاب، اعتماد و مردمی بودن نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشتند.
نظام جمهوری اسلامی ایران، در آستانه انتخابات ۸۸ از موقعیت ممتاز و برجستهای برخوردار بود، موقعیت ممتاز ایران در فنآوری هستهای - موفقیت تاثیرگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه و دست برتر ایران در مذاکرات هستهای در سال ۱۳۸، نمونههایی از آن است.
ظهور این رویکرد نشان از موقعیت انقلاب اسلامی در یک دوره سی ساله بود. حکایت از درماندگی و ناکامی آمریکا در مواجهه مختلف با ایران بود.
حماسه حضور ملت ایران در ۲۲ خرداد میتوانست، به عنوان یک فرصت طلایی تیر خلاصی به پروژههای مختلف مقابله غرب با ایران باشد. متاسفانه بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات، برخی از کاندیداها و احزاب سیاسی شکست خورده در انتخابات، که بازیچه اقدام طراحی شده دشمن بودند، در یک جبهه واحد با قدرتهای غربی و ضد انقلاب، با اعتراض به نتیجه انتخابات و اردوکشی خیابانی، برخی از شهرهای ایران به ویژه شهر تهران را دستخوش ناآرامی و اعتراض کردند.
دروغ بزرگ تقلب (که بعدها خودشان چه در جلسه در حضور مقام معظم رهبری، چه در بازجوییها و چه در تحلیلهای داخلی اذعان کردند، که امکان تقلب در سطح گسترده وجود ندارد) و اردوکشیهای خیابانی و بیانیههای تند بعد از آن، با ایجاد تردید بزرگ در نتایج انتخابات در بین مردم، موقعیت سیاسی جمهوری اسلامی را در منطقه و دنیا متزلزل کرد.
برای اولین بار جریان فتنه نشان داد، قانون و سازوکارهای قانونی نظام را قبول ندارد و با اردوکشی خیابانی و آشوب میخواهد به خواسته ناحق خود دست یابد.
همه اسناد و اطلاعات موجود نشاندهنده اقدام طراحی شده قبلی داخلی و خارجی برای زیر سؤال بردن جریان انتخابات تحت عنوان تقلب و راهاندازی یک جریان اجتماعی برای براندازی نظام با کپیبرداری از الگوی انقلابهای رنگی بود. در جریان انتخابات، امیدهایی برای غرب ایجاد شد و آنها احساس کردند یک پایگاه مردمی قابل توجه در داخل جامعه پیدا کردهاند.
در جریان فتنه نقش کلیدی را آمریکا از طریق سفارتخانههای غربی، سرویسهای جاسوسی غرب، دفاتر ویژه، اتاقهای فکر خارج از کشور انجام میداد که از ماهها قبل از انتخابات ۸۸ با ایجاد شبکههای اجتماعی در فضای سایبری و ایجاد شبکههای تلویزیونی از جمله؛ VOA و شبکه سیمای فارسی بیبیسی و دیگر امکانات، حمایت از جریان فتنه و به صحنه آوردن همه گروههای ضد انقلاب، تلاش داشتند در قالب اعتراض نسبت به انتخابات پروژه براندازی رنگین را عملی سازند.
میدان دادن به جریانات ضد انقلاب اعم از سلطنتطلب، بهایی، منافقین، گروهکهای ضد انقلاب، زنان فاصد و اراذل و اوباش (که از همه این افراد در خیابانها و در حین اقدامات مجرمانه افرادی دستگیر شدند) و حضور این گروه افراد در اردوکشیهای خیابانی از نتایج عملکرد جریان فته بود که اوج آن در حرمتشکنی روز عاشورا ظاهر گردید.
جریان فتنه و ضد انقلاب، با شعارهای خود در روز قدس (شعار نه غزه، نه لبنان) و حرمتشکنیهای روز ۱۳ آبان و ۱۶ آذر با شعارهای حمایت از آمریکا و پاره کردن عکس حضرت امام خمینی(ره) و حرمتشکنی بزرگ عاشورا (آتش زدن خیمه امام حسین(ع) و رقص و پایکوبی در خیابانها) ماهیت ضد دینی و ضد انقلابی خود را نشان دادند.
سیاست و خط مشی رهبری در طول این مدت جذب حداکثری و تلاش برای برگشت افرادی که روزی جزء نظام بودند به دامن نظام، جدا کردن خط آنها از آمریکا و ضد انقلاب بود متاسفانه سران فتنه با ادامه همصدایی و همرانی با پروژه آمریکایی نشان دادند که به اصول نظام پایبند نیستند.
حرمتشکنی روز عاشورا و حمایت سران فتنه از اراذل و اوباش، صبر مردم خداجوی را به سر آورد و مردم عاشورایی با حضور پرشور خود در راهپیمایی بینظیر ۹ دی ۱۳۸۸، انزجار خود را از توطئه مشترک آمریکا و جریان فتنه نشان داد.
شعارهای ملت ایران در روز ۹ دی مشخص کرد که مردم به هیچ جناحی گرایش ندارند و صرفا نظام، انقلاب و رهبری هدف آنهاست و خط بطلان بر توطئه جریان فتنه و آمریکا کشیدند. مردم در ۹ دی نشان دادند برای دفاع از انقلاب و نظام و رهبری در صحنه هستند. آنچه باید از فتنه ۸۸ عبرت گرفت، این است که به برکت ولایت و رهبری میتوان از پیچیدهترین فتنهها عبور کرد.
نهم دی سال ۱۳۸۸ به عنوان روز «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار شد، این حماسه تاریخی و ماندگار به تعبیر مقام معظم رهبری "یکی از قلههای فراموش نشدنی"، "حرکت برخاسته از بصیرت"، "شناختن موقعیت و حضور در لحظههای مورد نیاز"، "حرکتی در فضای غبارآلود"، "حرکتی متکی بر ایمان و اراده الهی"، "مردمی و خودجوش" در تاریخ انقلاب اسلامی بود.
مردم در نهم دی، حجت را بر همه تمام کردند. حماسه نهم دی، مشت محکمی بر دهان فتنهگران بود، وحدت و یکپارچگی ملت ایران اشکار شد و دشمنان انقلاب اسلامی به عظمت آن اعتراف کردند.
ابعاد گسترده و حجم عظیم این حماسه مردمی را مافوق محاسبات بشری است و مقام معظم رهبری بر ناممکن بودن خلق حماسه ماندگار نهم دی با ارادههای انسانی صحه گذاشتند و فرمودند : "دست خدای متعال، روح ولایت و روح حسینبن علی(ع) در لحظه لحظه آن حماسه ماندگار دیده میشد."
حضور بارز نسل سوم انقلاب اسلامی در خلق حماسه نهم دی، آن حماسه را ماندگار کرد و نشان داد در دهه چهارم و در مقابله با جنگ نرم و چالشهای پیچیده دشمن، نظام جمهوری اسلامی از سرمایه عظیم اجتماعی برخوردار است. پیام ۹ دی این بود که جوانان مهمترین نیروی آیندهساز در تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی هستند.
پس از ۹ دی و ۲۲ بهمن سال ۸۸ توقع این بود، جریان فتنه به ندای مردم گوش فرا دهد و از ستیزهجویی با نظام دست بردارد لیکن اطلاعیهها و بیانیههای بعدی نشان داد که آنها همچنان دنبال چالش و براندازی نظام هستند و اوج آن در 25 بهمن 89 و همراهی آنها با آمریکا در مشابه سازی جمهوری اسلامی با حکومتهای دیکتاتور منطقه و درخواست از مردم جهت حضور در خیابانها بود.
با گذشت زمان جریان فتنه و عناصر خارج نشین آنها کاملا خود را با سیاستهای آمریکا هم جهت کردند و امروز این جریان جنبش راه سبز امید، جریان فتنه و اصلاح طلبان همسو همان مسیری را طی میکنند که آمریکاییها ترسیم کردهاند. آمریکا میخواهد ایران الگوی انقلابهای منطقه نباشد و آنها نیز با بیانیهها ونامه نگاریهای خود همین خواسته را پیگیری میکند.
آمریکا می خواهد با ایجاد یک جریان اعتراضی و جنبش اجتماعی در داخل کشور همراه با سیاستهای تحریم و به بهانه نقض حقوق بشر و مباحث هستهای دایره فشار داخل و خارج را بر نظام افزایش دهند و جریان فتنه نیز درست همین خط را دنبال می کند که اوج آن مصاحبه اخیر خانم کلینتون با بیبیسی فارس و VOA بود که رسما از این جریان دفاع کرد و اذعان نمود که به کمک آنها قصد دارند ایران را مثل لیبی کنند.
در انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده نیز سیاست امریکا زیر سوال بردن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از طریق پائین آوردن مشارکت مردمی و بازتولید فتنه خرداد 88 است که جریان فتنه و اصلاح طلبان آمریکایی در برنامه ای هماهنگ با دولت امریکا پروژه تحریم انتخابات و با عدم مشارکت در انتخابات را طراحی و اعلان کرده اند.
ایران در شرایط فعلی در اوج اقتدار و برتری در منطقه و دنیاست، شکست کامل پروژه فتنه 88 و ریزش چشمگیر آری جریان فتنه و از دست دادن بدنه مردمی اصلاح طلبان آمریکایی طرفدار فتنه، پیشرفتهای چشمگیر علمی و فناوری نظام جمهوری اسلامی ایران اجرای موفق طرح هدفمند سازی یارانهها با کمترین تورم، عدم اثر گذاری تحریمها علیرغم تلاش فراوان آمریکا، پیروزی حزبالله لبنان و مقاومت فلسطینی در غزه در مقابل آمریکا و رژیم اشغالگر قدس عقبنشینی آمریکا از عراق، تغییر موازنه قدرت در سطح منطقه خاورمیانه، به نفع ایران بیداری اسلامی در منطقه متاثر از الگوی جمهوری اسلامی ایران که منافع آمریکا و اسرائیل را به خطر انداخته است.
جنبش ضد سرمایهداری در آمریکا و اروپا که نظام لیبرال دموکراسی را زیر سؤال برده پارهای از مصادیق اقتدار جمهوری اسلامی است.
سؤالاتی که لازم است در تبیین حماسه 9 دی 88 توسط رسانهها ونخبگان فکری به آن پرداخته شود، عبارست است1- از زمینهها و عوامل شکلگیری حماسه 9 دی چیست؟2- ویژگیها و مختصات آن حماسه بزرگ کدام است؟3- در این حماسه چه عناصری و ویژگیهای وجود دارد که مقام معظم رهبری بر ماندگاری آن تاکید دارد؟ 4- روشها و شیوههای تبیین این حماسه بزرگ برای جامعه و نخبگان کشور کدام است؟5- کارکردها، پیامدها و آثار آن حماسه را در محیط داخلی و خارجی چه بود؟6- درسها و دستاوردهای حماسه 9 دی 88 با توجه به نیاز امروز چیست؟
پیرو فرمایش مقام معظم رهبری بر ضرورت ماندگاری این حماسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی که متولی بزرگداشت مناسبتهای انقلاب است، تعظیم و بزرگداشت یومالله نهم دی را همچون سایر ایامالله جزو برنامههای سالیانه خود قرار داد و و ستاد مردمی بزرگداشت حماسه ماندگار نهم دی" را تشکیل داد.
بر اساس توصیههای مقام معظم رهبری در دیدار با ستاد بزرگداشت حماسه نهم دی،؛ رویکرد و سیاست بزرگداشت این حماسه، تبیینی و تحلیلی است با دادن تحلیل درست به جامعه باید از تکرار فتنهها پیشگیری نمود. روح حرکت مردم را در حماسه 9 دی را به عنوان منبع قدرت نرم حفظ و ماندگار کرد و باید مراقبت کرد اقدامات شعاری و تبلیغی کم تاثیر در بزرگداشت 9 دی غلبه پیدا نکند.
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