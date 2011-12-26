مراسم تجلیل از ۳۲ شهروند برگزیده زنجانی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی متوسلین، ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان زنجان با اعلام زمان برگزاری جشنواره شهروند برگزیده در زنجان افزود: این جشنواره با همکاری نیروی انتظامی استان زنجان برگزار می شود.

وی ادامه داد: به منظور برگزاری هر چه بهتر این جشنواره در مرحله اول 100 نفر از شهروندان نمونه زنجانی که در حوزه امنیت اجتماعی، قانون گرایی و کاهش آسیب های اجتماعی از راه های مختلف نقش موثری در جامعه داشتند شناسایی شده اند.

متوسلین ادامه داد: از بین 100 نفر شهروند انتخاب شده 32 نفر از شهروندان نمونه ادارات راه و ترابری، آتش نشانی، هلال احمر که در حوزه کار خود فعالیت های شاخصی انجام داده بودند، شناسایی شده که از آنان تجلیل به عمل می آید.

وی اجرایی کردن طرح های فرهنگی را عامل مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی و اخلاقی عنوان و تصریح کرد: اگر اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در جامعه نهادینه شود بسیاری از معضلات اجتماعی و اخلاقی جامعه نیز برطرف می شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری زنجان به برخی از محورهای 11 گانه طرح تحول اجتماعی اشاره کرد و افزود: اجرای طرح مشاوره از سوی روحانیون در مدارس با اعتبار 32 میلیون تومان، برگزاری اردوهای راهیان نور و برگزاری طرح همگام با قرآن در راستای آشنایی دانش آموزان با مفاهیم قرآنی با اعتبار 30 میلیون تومان برخی از محورهای طرح تحول اجتماعی است که در استان زنجان اجرا شده است.

متوسلین به طرح های سیمای مهر و صدای مهر نیز اشاره کرد و افزود: این طرح ها با هدف ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و با رویکرد کاهش اسیب های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده برگزار می شود.