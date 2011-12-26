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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

محمدپور اذعان داشت:

گردشگری زمستانه در مازندران رونق ندارد

گردشگری زمستانه در مازندران رونق ندارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: گردشگری زمستانه در استان رونق ندارد و مورد بی مهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمدپور عصر دوشنبه در جمع مدیران تاسیسات گردشگری مازندران اظهار داشت: گردشگری زمستانه در مازندران مورد بی مهری واقع شده است.

وی افزود: این در حالی است که گردشگری زمستانه از جمله انواع گردشگری لوکس و گران دنیا بوده که مخاطبان بسیاری دارد.

محمدپور، منطقه کجور، بلده، سیاه بیشه کندوان، آلاشت و لاریجان را بکرترین مناطقی دانست که هم اکنون به دلیل وجود شرایط برفی می تواند هدف گردشگری زمستانه باشد.

وی گفت: بازیها و ورزشهای زمستانی نظیر اسکی تفریحی، ساخت مجسمه های یخی، سورتمه سواری از جمله تفریحاتی بوده که می تواند در این مناطق برنامه ریزی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: ییلاقات متعدد در مازندران وجود دارد که با کمتر از یک ساعت می توان اقامت در اختلاف درجه فاحشی را تجربه کرد.

وی افزود: این ییلاقات در تابستان مورد استفاده قرار می گیرد ولی در زمستان با چشم انداز کاملا متفاوت، خالی از گردشگر است.

محمدپور گفت: مواهب طبیعی بسیاری در مازندران وجود دارد که بلااستفاده مانده در حالی که کشورهای موفق در صنعت گردشگری با هزینه های هنگفتی به طور مصنوعی و در شرایط کنترل شده فضای گردشگری زمستانه را برای جذب گردشگر آماده می کنند.

وی از عملکرد دفاتر خدمات مسافراتی و جهانگردی انتقاد کرد و گفت: وجود تورهای گردشگری زمستانه و ایجاد پکیج های سفر و جشنواره های مختلف فرهنگی و برنامه ریزیهای ورزشی می تواند زمینه ایجاد این نوع از گردشگری را در استان فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: با توجه به فرابخشی بودن ماموریتها و وظایف سازمان جهت توسعه گردشگری باید همه دستگاههای اجرایی استان مطابق با اهداف ملی و استانی مرتبط با این حوزه برنامه ریزی کنند تا بتوان توسعه توریسم را انتظار کشید.

مازندران قطب گردشگری جهان اسلام است.

کد مطلب 1494052

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